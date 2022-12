SAN SEVERINO - Fra Edoardo Ricevuti aveva 72 anni e si è spento il giorno di Natale. Una persona sempre pronta ad ascoltare e dare consiglio: «Immensa e straordinaria». Il funerale mercoledì

di Monia Orazi

“Don Edo” era un punto di riferimento a San Severino, un monaco cistercense che era diventato con gli anni un amico con cui celebrare i momenti importanti della vita, il matrimonio, i battesimi. Se n’è andato a 72 anni fra Edoardo Ricevuti, parroco della chiesa più antica di San Severino, San Lorenzo in Doliolo, nel cuore del centro storico. È morto il giorno di Natale, lo scorso 5 dicembre invece aveva compiuto gli anni.

Monaco cistercense, presente in città da anni, diventato un punto di riferimento insostituibile per i suoi fedeli, grazie alla straordinaria umanità con cui conduceva il suo ministero sacerdotale, sempre sorridente e disponibile. Chiacchierava volentieri con i fedeli, pronto, con schiettezza e disponibilità, a confrontarsi sulle idee, anche differenti dalle sue. E sempre pronto a dare appoggio, consiglio, conforto. Don Edo, così lo chiamavano tutti, è stato definito da tanti che lo hanno conosciuto una «persona immensa e straordinaria», di quelle che è raro incontrare e che lasciano segni positivi sul cammino di chi incontrano. Era un uomo colto ed ironico, profondamente benvoluto da chiunque lo abbia conosciuto, amante della natura e pieno di vita, appartenente al movimento degli scout. Prima di approdare a San Severino era stato vicario parrocchiale in Toscana ad Abbadia San Salvatore. Così la sua parrocchia ha annunciato la scomparsa di Don Edo: «Nel giorno di Natale, il Signore ha chiamato alla vita eterna don Edoardo Ricevuti per anni vicario parrocchiale ad Abbadia San Salvatore». E così lo ricordano i suoi scout: «Don Edoardo Ricevuti, fondatore del gruppo scout di Abbadia S.S., è tornato alla casa del Padre. Grazie per averci donato momenti di gioia e spensieratezza, averci educati al rispetto ed ad affrontare con serenità le sfide di tutti i giorni. Riposa in pace Baloo». La camera ardente è stata allestita all’ospedale di San Severino, dove oggi e domani alle 18 si terrà la recita del rosario. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 14,30 alla chiesa di San Lorenzo in Doliolo.