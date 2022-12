LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

La vigilia adè la sera che Maria e Giuseppe trovano un giaciju de furtuna, rescallatu da un vò’ (bue) e ‘n’asibellu, pe’ fa’ nasce Gesù.

*

Chj nasce la notte de Natà’ è furtunatu e protegghje da le disgrazie sette case vicine.

*

Se a menzanotte de Natà’ la luna è pjina, gran siccità.

*

La notte de Natà’ un bel stellato, l’annata un bel filugellato.

*

Se luccica le stelle la notte de Natà’, somentà in montagna e a valle lascia sta’.

*

La sera de la vigilia, prima de mettese a jocà’ a tommoletta, ce statia l’usanza de fa’ jocà’ li frichi a semolella. Se pijava ‘na certa quantità de semmola (crusca), a seconda del quanti jocava. Tramenzo ce se nascunnia un certu numiru de centesimi, a quilli tempi ditti quattrinelli, po’ se mischjava tutto vè’ pe’ non falli vedé’. Sempre secunno quanti frichi jocava, se dividia la semmola in tanti mucchjtti. Appena se dacia lu via, li vardasci dacia la caccia a li quattrinelli tramenzo lu propriu mucchjttu. Stu jocu adèra cuscì famusu che ce statia anche u’ stornellu:

Fiore de melella,

co’ vo’ jocheria ‘na orda a palla,

la notte de Natà’ a semolella.

*

Intanto lu vergà’ avia misto su lu camì’ lu cioccu (ceppo) de Natà’, un grossu troncu d’arbiru che duvia rmané’ fino all’Epifania. De ‘stu cippu ne vinia lasciata ‘na parte come bon auspiciu per l’annu seguente.

Dopo lu magnó (cena della vigilia) cunzumatu tra maccarù a lo sugo de sardelle e sgummri (sgombri), spaghetti co’ alici e tonno, l’anguilla arustu, vaccalà, gobbi (cardi) e vrocculi fritti, melaranci, castagne e la pizza de Natà’ fatta co’ nuce, fichi sicchi e ua passa, se cuminciàa la tommola. Tutta ‘sta grazia de Dio, anche se un proverbiu recitava: “Chj non dijuna la vigilia de Natà’, corpu de lupu e anima de ca”.

A menzanotte se java tutti a la messa.

*

La tombola non è pe’ li surdi.

*

Come lu vordi, come lu jiri, sempre 69 adè.

*

Chj non joca a Natà’, chj non balla a Carnuà’, chj non bée a San Martì’, è ‘n’amicu malandrì’.

*

Co’ li sordi in saccoccia, se fa Natale e Pasqua.

*

A Natale friddo cordiale.

*

Quanno Natà’ vè’ de domenneca, vinni la cappa e compra la melleca.

*

A Natà’ lu lebbre, a Pasqua la quaja.

”

Se Natà’ ci-ha li moscerini, Pasqua li jacciulini.

*

Desse lo friddo a la vecchja: Pe’ Sant’Andrea (30 novembre) ‘spetteme, se non so’ vinutu, ‘spetteme a Natale, se non ci sto a Natale mai più non mi aspettare.

*

A Natale ugnunu al suo focolare.

*

Anticamente i canti natalizi venivano eseguiti porta a porta, Poi vennero gli zampognari per le strade.

Il presepe nasce per un intuito di San Francesco nella notte del Natale 1223 a Greccio. Quello con le statuine risale al 1289 e fu opera dello scultore Arnolfo di Cambio che ne realizzò 8.

L’albero invece risale al 1441, venne realizzato in una piazza di Talin in Estonia.

Nel 1914, durante la prima guerra mondiale, venne istituita una tregua di Natale. I soldati lasciarono le trincee e la vigilia entrambe le fazioni si recarono in una terra di nessuno, una zona neutrale dove si scambiarono auguri e regali.

La canzone “Tu scendi dalle stelle” è la versione italiana dell’originale “Quanno nascette Ninno”, un canto natalizio napoletano scritto da

Alfonso Maria de Liguori, a Nola nel dicembre 1754.

*

Natà’ vène ‘na orda all’annu.

*

Prima de Natà’ friddo non fa, dopo Natà’ lu jèlu è qua.

*

La née de Natà’ adè stabbio pe’ lo gra’.