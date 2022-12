INIZIATIVA promossa dal Comune e dal centro di educazione ambientale Casa Ecologica per bambini e bambine: «Darà il via ad un progressivo processo sensibilizzazione alle tematiche ambientali e di riduzione drastica dei rifiuti in plastica»

A Monte San Martino, quest’anno, il Natale è green. I bambini e le bambine, infatti, sono i protagonisti di un’iniziativa promossa dal Comune e dal centro di educazione ambientale Casa Ecologica.

«Tra i buoni propositi per il nuovo anno i nostri bambini mettono sicuramente quello di rispettare sempre di più l’ambiente – spiega l’amministrazione comunale -Per aiutarli in questa missione, il Comune e il cea hanno deciso di donare a ciascun bambino e bambina una borraccia personalizzata e, grazie alla generosità della ditta Squizzi, anche una card precaricata per poter acquistare 40 litri di acqua nel distributore “La casa dell’acqua” presente anche sul territorio comunale di Monte San Martino in località Molino – spiega la nota -. Questa iniziativa darà il via ad un progressivo processo sensibilizzazione alle tematiche ambientali e di riduzione drastica dei rifiuti in plastica che il Comune e il cea vogliono portare avanti».

Nella prima parte del 2023 è prevista anche l’installazione di un eco-compattatore che, affiancato alla casa dell’acqua, consentirà di riciclare ricaricando le card per l’acquisto di acqua potabile plastic free.