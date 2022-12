SERIE C - Un gol di Sbaffo al 92': i leopardiani si aggiudicano lo scontro salvezza ed escono dalla zona playout. Una vittoria che mancava dal 13 novembre

di Andrea Cesca

Una zampata di Sbaffo in pieno recupero regala la vittoria alla Recanatese allo stadio Benelli di Pesaro: 1 a 0 il risultato per la squadra allenata da Giovanni Pagliari, tre punti pesantissimi in chiave salvezza anche perché arrivati sul campo di una diretta concorrente. La Vis ha giocato meglio nel primo tempo, costringendo la Recanatese sulla difensiva. Nella ripresa i giallorossi non hanno corso alcun pericolo in difesa ed al secondo minuto di recupero sono riusciti a mettere a segno il gol vittoria. Hanno fatto festa i tifosi leopardiani accorsi allo stadio, la Recanatese potrà trascorrere un Natale più sereno. Il girone di ritorno non poteva iniziare in modo migliore, Sbaffo e compagni escono nuovamente fuori dalla zona playout. Da segnalare un palo colpito dalla Vis Pesaro con Rossoni e una traversa di Giampaolo.

La cronaca – «Dobbiamo tornare a fare punti e muovere la classifica – ha detto il presidente della Recanatese Adolfo Guzzini alla vigilia del match – Ancona è stato un episodio, dimentichiamolo». Il derby allo stadio Benelli di Pesaro con la Vis ha già il sapore di spareggio salvezza. La squadra allenata da Giovanni Pagliari non vince dal 13 novembre (1 a 3 a Gubbio) ed è stata risucchiata in zona playout. Nelle file dei giallorossi sono assenti Gomez, Pacciardi e Ventola, in panchina si rivede Marilungo. La Vis Pesaro è digiuna di vittorie da dodici partite e ha chiuso il girone di andata con il peggiore attacco; i padroni di casa devono rinunciare allo squalificato Cusumano.

Il terreno di gioco non è nelle migliori condizioni, la Vis mette paura alla Recanatese sulle palle da fermo. Dopo tre giri di lancette Di Paola su punizione lambisce il montante, poi al 9’ crossa in area dove Rossoni di testa colpisce il palo. La Recanatese si fa vedere al 20’ con un tiro cross di Carpani alzato in angolo da Campani. La supremazia territoriale della Vis si accentua nel finale di tempo, al 35’ un rilancio difensivo di Bakayoko fa partire in contropiede Pucciarelli rincorso da Ferrante, l’attaccante tutto solo davanti a Fallani calcia addosso al portiere in uscita. Pochi istanti più tardi Coppola prova a piazzare la palla, poi è la volta di Fedato con un colpo di testa, in entrambe i casi la palla esce. La Recanatese torna a farsi viva in pieno recupero, Ferretti parte sul filo del fuorigioco e si presenta davanti a Campani, l’arbitro ferma il gioco per segnalare l’off side.

Nel secondo tempo fa capolino il sole, la Recanatese riesce a guadagnare metri. Al 61’ calcio di punizione di Giampaolo, il tiro dovrebbe essere un cross ma diventa un tiro e colpisce la traversa. Le occasioni latitano, la paura di perdere è prevalente, la Recanatese va nuovamente alla conclusione con Senigagliesi, centrale. La Vis Pesaro dopo un primo tempo ben giocato sembra aver esaurito le energie, l’unico tiro in porta lo effettua Coppola all’85’ Fallani controlla. Sbaffo si danna l’anima, rincorre tutti i palloni e al 92’ mette la propria firma sul risultato: punizione di Senigagliesi sulla trequarti, mischia in area, la difesa della Vis si fa prendere in controtempo, l’invenzione di Sbaffo gonfia la rete (0 a 1) settimo sigillo in campionato per il Re Leone. Nelle battute conclusive si perde tempo per consentire agli addetti al campo di sistemare una bandierina. Dopo otto minuti di recupero l’arbitro fischia la fine. Adesso il campionato di Serie C osserva un turno di sosta, la Recanatese l’8 gennaio ospiterà al Tubaldi la Carrarese.

Il tabellino

VIS PESARO (3-5-2): Campani 5,5; Rossoni 6, Gavazzi 6, Bakayoko 6; Ghazoini 6, Aucelli 5,5 (23’ st Astrologo ng), Coppola 6, Di Paola 6,5, Zoia 6 (18’ st Borsoi ng); Fedato 6, Pucciarelli 5,5 (18’ st Ngom ng). A disp.: Farroni, Nicoli, Nina, Egharevba, Venerandi, Sanogo, Cavalli, Garau, Valdifiori. All.: Brevi

RECANATESE (4-4-2): Fallani 7; Somma 6, Ferrante 6, Marafini 6, Longobardi 6 (44’ st Quacquarelli ng); Ferretti 5,5 (20’ st Marilungo 5,5), Morrone 6 (29’ st Minicucci ng), Alfieri 6 (29’ st Raparo ng), Carpani 6,5; Giampaolo 5,5 (20’ st Senigagliesi 6), Sbaffo 7,5. A disp.: Bagheria, Amadio, Tafa, Guidobaldi, Zammarchi, Meloni. All.: Pagliari

TERNA ARBITRALE: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (assistenti D’Angelo di Perugia e Castro di Livorno, quarto ufficiale D’Eusanio di Faenza)

Reti: st. 47’ Sbaffo (R)

Note: ammoniti Gavazzi, Morrone, Rossoni, Ghazoini, Fedato, Bakayoko, Alfieri, Coppola. Calci d’angolo 5 a 2 per la Vis Pesaro. Recupero: pt. 2’ st. 8’