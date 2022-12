MACERATA - Il Sermigo e l'Orchestra fiati "Insieme per gli altri" hanno unito le forze in omaggio al sacerdote salesiano che continua a parlare ai giovani e non solo

Musica e parole per ricordare Don Ennio Borgogna, sacerdote salesiano per decenni alla guida dell’oratorio di Macerata che nel 2000 aveva anche avviato la missione a Makuyu in Kenia. Così sabato sera il Sermigo di Macerata e l’orchestra fiati “Insieme per gli altri” hanno unito le forze facendo rivivere per una sera l’amato “Ennio” come lo chiamano i suoi ragazzi e ragazze.

Ed è stata proprio una di loro, Federica Zallocco, in apertura di serata, al teatro Don Bosco, a ricordarne la personalità, le caratteristiche, la testimonianza ma anche a l’eredità intangibile ma preziosa di parole, consigli ed esempi. Poi la musica dell’orchestra “Insieme per gli altri” giunta al suo 97° concerto in tre anni che ha suonato sulle immagini della vita e della missione di Don Ennio. L’orchestra fiati, che si è guadagnata il titolo di colonna sonora della solidarietà per i fini benefici che persegue, al fianco di associazioni ed enti no profit, ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale coinvolgente e gioioso.

Fino alla proiezione di un video girato da Don Ennio quando aveva 81 anni mentre si trovava in aeroporto, di ritorno da una delle sue missioni, e con il suo inconfondibile stile, invitava i suoi ragazzi e le sue ragazze a raccogliere il suo testimone.

Il presidente del Sermigo Leonardo Giusti ha ricordato le tante attività portate avanti dall’associazione tra cui quelle rivolte ai ragazzi di strada di Nairobi in Kenya e alle missioni di Dar es Salaam in Tanzania per le quali sono stati raccolti fondi nel corso della serata. Poi il presidente dell’orchestra fiati Ginni Silvi ha ricordato la mission dell’associazione e l’importanza della collaborazione con le realtà del territorio.

La serata si è conclusa con un pieno di applausi e un doppio bis per i musicisti diretti dal maestro Gianpiero Ruggeri.

(redazione Cm)