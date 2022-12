CIVITANOVA - L'incidente all'alba in via Dante Alighieri, la vettura è finita contro il palo di un'insegna pubblicitaria. La giovane è stata tirata fuori dai vigili del fuoco e trasferita in ospedale

Si ribalta con l’auto e resta incastrata nell’abitacolo: una giovane al pronto soccorso. L’incidente poco dopo le 6,30 di stamattina a Civitanova.

La ragazza stava percorrendo via Dante Alighieri con una Ford Fiesta quando all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura. L’auto ha sbandato mentre stava affrontando una rotonda e si e si è ribaltata su un fianco, andando a finire con il palo di un’insegna pubblicitaria. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia stradale. La ragazza era incastrata nell’abitacolo proprio a causa dell’impatto con il palo e sono stati i vigili del fuoco a tirarla fuori. I sanitari l’hanno poi trasferita in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi.