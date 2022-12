LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

Questa è la storia

de vacca Gregoria

morta la vacca

finita la storia.

*

Garivardi dentro Roma

va dicènno la corona

la corona no’ la sa

Garivardi è un baccalà.

*

Dominu se vobiscu…

è passatu un sorce e no’ l’agghjo visti,

è passatu un sagrestà’

se la magnatu co’ lo pa’.

*

Unze, medunze, trinse,

quare, quarinze,

mere, merinze,

riffe, raffe e ceci.

*

Mi premeggia, mi premeggia,

m’è ‘rriata ‘na scoregghja,

m’è ‘rriata avanti la porta,

la pozzo fa’ in presenza vostra?

*

Zucca pelata de cento capiji

tutta la notte ce canta li grilli

ce se fa ‘na vella cantata

viva viva zucca pelata.

*

Te ce fa rabbia?

Mittete in gabbia.

Te ce fa tigna?

Mittete in pigna.

*

– Embè?

– Embè ce fa le pecore.

– Tu si un pecorà’

perciò valle a parà’.

*

Ciccinbombolo cannoniere

fa tre passi fa tre pere

ne fa una puzzulente

fa scappà’ via tutta la jente.

*

– Sette per sette?

– Quarantanove.

– Pija lu martellu e ‘cciacchete l’oe.

*

Barbanera de Foligno

magna la stoppa

e caca lo ligno.

*

Gira Girardo,

gira per ardo,

quanno casca jó

fa un crepacció’.

*

E vistu l’articulu cinque,

chj ci-ha più quatrì’ vigne.

*

– Guarda ‘n po’ llì?

– Ci guardato, ci ‘mmirato,

ci troato lu curtillucciu

pe’ scannatte lu cannucciu.

*

Chj fa spia

non è fiju de Maria,

non è fiju de Gesù,

quanno more va laggiù,

laggiù ci sta un’ometto

che se chjama il diavoletto.

*

Chj va a Roma

perde la poltrona.

Chj va a San Benedetto

perde il banchetto.

*

Sega, segola,

lu gattu va a la scola,

se porta lu cascillu,

lo pa’ e lu canistrillu.

*

Io so’ io, tu si tu,

chj è più stupiti io o tu?

*

– Perché?

– Perché due non fa tre,

se tre facesse quattro

ti racconterei tutto il fatto.

*