ECCELLENZA - Triana e Minella (doppietta) regalano il successo nell'anticipo della 15esima giornata d'andata contro il fanalino di coda. Scavalcato l'Atletico Ascoli, che domani sfiderà l'Urbino. Proprio i gialloblu saranno gli avversari dei ragazzi di Bolzan giovedì 22 per la finale di Coppa Italia

Il Valdichienti rimonta e ribalta il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio e balza da solo in testa al campionato di Eccellenza. Al Comunale di Villa San Filippo, nell’anticipo della 15esima giornata d’andata, finisce 3 a 1 per la squadra di Monte San Giusto. Gli ospiti sbloccano al 25′ grazie ad un guizzo di Fuglini, sugli sviluppi di una punizione centrale. Nella ripresa la reazione locale. All’8′ Triana pareggia di testa, mentre al 17′ conquista il rigore trasformato da Minella. L’attaccante argentino realizza la doppietta personale nel finale (41′), in contropiede. Mister Ruben Dario Bolzan ha dato spazio a chi ha giocato meno in questa prima parte di campionato, soprattutto in vista della finale di Coppa Italia di Eccellenza in programma giovedì 22 dicembre alle 19 al Bianchelli di Senigallia contro l’Urbino. Chi vincerà il titolo regionale sfiderà le vincenti delle altre regioni. Il Valdichienti ora guida la classifica con 28 punti, l’ex leader Atletico Ascoli segue a 27 e domani affronterà proprio l’Urbino (25 punti).

Il tabellino:

VALDICHIENTI: Cingolani, Mazzieri, Tombolini, Sopranzetti, Di Molfetto, Albanese, Triana, Sfasciabasti, Passewe, Lattanzi, Minella. Al disp.: Rossi, Alessandrini, Gesuelli, Morresi, Lattanzi, Omiccioli, Trillini, Del Brutto, Palmieri. All.: Bolzan.

PORTO SANT’ELPIDIO: Schirripa, Amici, Zangrillo, Tondini, David Nasif, Landolfo, Titone, D’Amicis, Fuglini, Santori, Moretti. A disp.: Faini, Del Moro, Frinconi, Vallasciani, Ponzielli, Rubicini, Orazi, Khouzima. All.: Voltattorni.

TERNA ARBITRALE: Pasqualini di Macerata (Busilacchi di Ancona – Baldisserri di Pesaro)

RETI: 25′ p.t. Fuglini, 8′ s.t. Triana, 17′ s.t. e 41′ s.t. Minella