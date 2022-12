VOLLEY - Domani alle 18 all'Eurosuole la prima del girone di ritorno di SuperLega contro la Gioiella Prisma. Barthelemy Chinenyeze suona la carica ai suoi

Girone di ritorno al via tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum per i campioni d’Italia. Domani (ore 18), Lube Civitanova e Gioiella Prisma Taranto si ritroveranno sotto rete per il 1° turno dopo il giro di boa. La classifica e il risultato del precedente match stagionale con i pugliesi non devono far pensare a un ostacolo agevole. Al PalaMazzola, sabato 1 ottobre, capitan Luciano De Cecco e compagni vinsero con il massimo scarto faticando tantissimo nel primo e nel terzo set, parziali chiusi in rimonta al fotofinish. Va aggiunto che Taranto ha conquistato in trasferta due delle tre vittorie nel torneo, realizzando tra l’altro un’impresa al tie break su un campo difficilissimo come quello della WithU Verona. Sul fronte opposto il tecnico Vincenzo Di Pinto, guida dei biancorossi a metà anni ’90 per il primo biennio dei cucinieri nella massima serie, e i due ex biancorossi nel roster, Marco Falaschi e Jacopo Larizza, renderanno ancor più suggestiva la sfida.

La Lube ha dimostrato con una serie di cinque successi consecutivi tra Champions League e Campionato, i primi quattro tutti in trasferta, di aver intrapreso la strada giusta. Merito di un’intesa in crescita, della maggiore solidità nei reparti e dell’atteggiamento ideale di un gruppo in cui la panchina è costantemente coinvolta. Nelle partite delicate e nei momenti cruciali anche i singoli riescono a emergere con prestazioni degne di nota. Come si è verificato mercoledì sera nella sfida europea con il Tours, caratterizzata dalla prova eccellente in attacco dell’opposto Ivan Zaytsev in grande spolvero.

«Abbiamo perso per strada troppi punti nella prima parte della Regular Season e abbiamo l’esigenza di essere più concreti – dice Barthelemy Chinenyeze – Rispettiamo Taranto e sappiamo che dovremo sudarci la vittoria, ma giochiamo in casa e, se vogliamo coronare i nostri obiettivi, questa è una partita da vincere! Anche per confermare i progressi e prolungare la striscia positiva. Dovremo rimanere concentrati sul nostro gioco e fare quello per cui lavoriamo in palestra».

Al secondo anno consecutivo in SuperLega dopo una meritata salvezza, Taranto ha affidato ancora una volta la guida tecnica all’esperto ex Lube Vincenzo Di Pinto. La dirigenza ionica ha allestito una rosa competitiva per consolidare la presenza nella massima serie. Nel roster spiccano le figure dell’ex biancorosso Falaschi, ma anche di Alletti e del campione del mondo U21 Stefani. Il gruppo comprende nuovi schiacciatori di esperienza, Antonov e Loeppky, per garantire in campo il giusto mix tra veterani ed emergenti, come testimonia la presenza del greco Andreopoulos e lo svedese Ekstrand, atleti in rampa di lancio. Alla vigilia di questa partita, però, il Club ha annunciano la rescissione del contratto con l’opposto fanese Manuele Lucconi, rimasto a Taranto solo mezza stagione. Il “mago” di Turi può contare sul valore di due centrali in crescita come Gargiulo e l’ex cuciniero Larizza, ma anche di atleti come il libero Rizzo, coadiuvato da Pierri, insieme al regista Cottarelli.

«Sicuramente sulla carta non è una partita facile – dice Jacopo Larizza – abbiamo perso all’andata 3-0 in casa, ma dobbiamo essere convinti, fare tutto il possibile anche se sarà dura. Dovremo esprimere il nostro gioco al meglio, essere bravi e pazienti nell’arco della partita sbagliando poco e sfruttando ogni occasione, creata o concessa. Per me è una gara speciale, la Lube è la squadra in cui sono cresciuto e con cui ho vinto uno Scudetto e una Coppa Italia in prima squadra. Sarà la mia prima volta all’Eurosuole Forum da avversario, proverò sensazioni forti. D’altronde è casa mia, ho vissuto tre anni a Civitanova e sento molto la sfida. Dovremo giocarci le nostre opportunità nel miglior modo possibile».