La grande notte del Brodetto

PORTO RECANATI - Domani a partire dalle 17 la serata finale della rassegna “Il gusto del mare”

Una lezione di Brodetto alla portorecanatese De.C.O. dalle 17 di domani (18 dicembre), la Pinacoteca civica di Porto Recanati e a seguire, alle 18.30, in piazza Brancondi una degustazione del prelibato piatto della tradizione marinara accompagnerà la rievocazione della “‘Egìlia de Natale”, ovvero la Vigilia di Natale dei pescatori in … “madrelingua”. La serata chiude la rassegna “Il gusto del mare”, ideata dal Comune di Porto Recanati per valorizzare il pescato di stagione e le tradizioni legate al mare. Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde Rai, e Sara Santacchi accompagneranno il pubblico alla scoperta dei sapori della tradizione.

A coronamento di questo speciale appuntamento dedicato al piatto-simbolo della città, gli chef dell’Accademia del brodetto alla portorecanatese sveleranno quattro ricette che guardano al futuro, quattro piatti che, grazie alla creatività degli stessi chef, valorizzano il pesce dell’Adriatico. Gustose idee pensate per impreziosire la tavola delle feste.