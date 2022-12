BIANCONERI - La festa al ristorante Villa Berta di San Severino. Presenti un centinaio di supporter con ospite d’eccezione il campionissimo degli anni Ottanta

Lo Juventus Club Doc Treia di nuovo insieme in vista delle festività natalizie, dopo lo stop dovuto al Covid. Una festa andata in scena al ristorante Villa Berta di San Severino che ha visto la partecipazione di un centinaio di supporter bianconeri con ospite d’eccezione il campionissimo degli anni Ottanta Massimo Bonini.

A fare gli onori di casa l’anima del club fondato nel 2010 (che vanta 400 iscritti e oltre 80 abbonati all’Allianz Stadium di Torino), Sergio Calamante, che ha accompagnato il giocatore – definito “i polmoni di Platini” per la sua grande generosità in campo – dapprima in una visita al centro storico di Treia e per un aperitivo nella suggestiva location di Palazzo Rainaldi. Poi l’accoglienza a Villa Berta sulle note dell’inno della Juventus, dove il centrocampista sammarinese, vero e proprio uomo ovunque di mister Trapattoni con il quale ha vinto tutto quello che si può vincere in carriera (3 Scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale), si è concesso alle domande dei tifosi, raccontando aneddoti su Platini e su una delle squadre più vincenti al mondo, per poi scattare foto e firmare autografi.

«Massima la disponibilità di Bonini che ha raccontato un calcio d’altri tempi – scrive lo Juventus Club Doc Treia – pur non facendo mancare la sua opinione su quello attuale e rimarcando aspetti fondamentali quali quello di tornare a insegnare calcio e l’importanza di iniziative come l’Under 23 della Juventus, purché sia vetrina di giovani che possano essere il futuro per la vecchia signora e per la nazionale ora guidata da Mancini». Festa nella festa, tra i canti e i balli di Giordano Show, il compleanno di una bianconera davvero sempre presente, Jessica Spurio, che ha festeggiato il suo 29esimo compleanno con gli speciali auguri di Massimo Bonini e spegnendo le candeline in compagnia della nonna, l’85enne Vittoria, per tutti “Vitturì”, altra super supporter della Juventus, e di tutti i suoi amici e soci del club. Con Bonini hanno preso parte all’evento bianconero anche i presidenti di due club amici come quelli di Offida e Cingoli. Un modo speciale per farsi gli auguri prima di Natale e della ripresa del campionato, quando il Club Doc Treia tornerà a macinare chilometri al fianco dell’amata Juventus.