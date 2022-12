CIVITANOVA - Domani, in attesa della sfida tra i biancorossi e Taranto, sarà trasmesso l'atto conclusivo di Qatar 2022. Potranno assistere tutti gli abbonati e chi ha acquistato un biglietto per il match di SuperLega

La finale dei Mondiali di calcio tra Argentina e Francia sarà trasmessa sui maxi-schermi dell’Eurosuole Forum di Civitanova per i tifosi biancorossi. Domani le porte del palas saranno aperte dalle 15.45 per tutti gli abbonati alle partite interne della Lube e per i possessori del ticket di Civitanova – Taranto, match valevole per il 1° turno del girone di ritorno della SuperLega Credem Banca.

Alle 16 sarà visibile la resa dei conti di Qatar 2022 sui maxi-schermi del palas. Dalle 17.15 circa, l’ultima parte della sfida tra l’Albiceleste e i Galletti transalpini sarà trasmessa solo sul maxi-schermo nell’atrio per consentire il riscaldamento in campo, come da regolamento, di Lube Civitanova e Gioiella Prisma Taranto, protagoniste del confronto sotto rete alle 18.