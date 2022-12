WEEKEND di eventi, il programma completo. Domani l'inaugurazione della pista di pattinaggio al Varco sul mare e la danza acrobatica aerea

Tanti gli eventi in programma per il fine settimana organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni cittadine, nell’ambito del cartellone “Civitanova…l’emozione del Natale” da Civitanova Alta al porto. Domani, sabato 17 dicembre, torna lo spettacolare appuntamento con la danza acrobatica aerea con tessuti in piazza XX Settembre, con tre esibizioni artistiche a partire dalle 17.

Nello stesso giorno, ma al Varco sul Mare, in occasione dell’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, sempre alle 17 avrà luogo la sfilata delle majorette con la partecipazione straordinaria di Michelle Biagioli, campionessa regionale di pattinaggio artistico sul ghiaccio. Alle ore 21 a Civitanova Alta, presso lo spazio multimediale San Francesco, si svolgerà il concerto di Natale con la partecipazione dell’orchestra sinfonica “Rossini”, del coro “Vox Poetica” e di solisti internazionali, a cura dell’associazione “Pier Alberto Conti”.

Il carnet di animazioni si arricchisce domenica 18 dicembre con la Marameo Christmas parade, la parata itinerante di artisti e zampognari dalle ore 16 in giro per le vie del centro. Sempre domenica, alle 17 altro appuntamento per i più piccoli con la rassegna “A teatro con mamma e papà” curata dal direttore Marco Renzi al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, dove ad attenderli ci sarà lo spettacolo “Giovannin senza paura”.

La croce verde di Civitanova Marche ripropone anche quest’anno l’evento nell’area portuale (ore 9,30) “Babbo Natale arriva dal mare” in collaborazione con la Guardia costiera, la slitta con gli elfi approderà poi in piazza XX Settembre e sosterà all’interno del tradizionale allestimento della casetta di Babbo Natale. Rimarrà sempre aperto fino all’8 gennaio “CivitaSupernova esplora lo spazio”, l’osservatorio astronomico a al Lido Cluana dalle 15 alle 20 prenotazioni 339/8207220), mentre nella città Alta prosegue “Segui la cometa”, l’iniziativa della Pro Loco di Civitanova Alta con oltre 100 presepi esposti in cinque location nella città.