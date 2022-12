LUTTO - Originario di Recanati, aveva 79 anni ed era stato anche ex segretario del Pci. La tragedia in via Maratta ad Ancona, dove si era recato per fare la spesa.

Era andato a fare la spesa poi, tornato verso l’auto, si è accasciato a terra per un infarti. E’ morto Mariano Guzzini, 79 anni, originario di Recanati. Fu presidente dell’ente Parco del Conero dal 1994 al 2003 nonché ex segretario del Pci. Guzzini, ieri intorno alle 13, si trovava in via Maratta ad Ancona. Si era recato in un supermercato dopodiché aveva messo la spesa in auto. All’improvviso si è accasciato a terra. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto di Croce Gialla, automedica del 118 e polizia.

Il personale medico e sanitario è stato impegnato in un lungo massaggio cardiaco ma purtroppo, dopo oltre 40 minuti, il cuore di Guzzini ha cessato di battere. In città era conosciutissimo per la sua attività politica e per l’impegno per l’ente Parco del Conero. Recentemente, a ottobre, aveva preso parte a un incontro sull’Area Marina Protetta tenutosi nella sala riunioni della Fiera della Pesca. Il cordoglio per la scomparsa di Guzzini è stato subito espresso dal presidente Daniele Silvetti, il consiglio direttivo, e lo staff dell’Ente Parco del Conero che «hanno appreso con grande costernazione la scomparsa improvvisa di Mariano Guzzini, già presidente di questo Ente. Ricordano la grande passione e conoscenza di questa area protetta e del suo patrimonio di biodiversità.

Era atteso come invitato all’evento di presentazione della pubblicazione sui 35 anni di attività del Parco del Conero – ricordano – in programma per venerdì 16 dicembre ad Ancona». «E’ una grave perdita» ha detto il presidente Silvetti, che aveva recentemente riunito tutti i colleghi ex presidenti del Parco del Conero per un momento di confronto in virtù delle rispettive esperienze e al quale lo stesso Guzzini aveva partecipato volentieri. Ma Guzzini era stato anche autore di diversi libri. Giornalista, aveva pubblicato pure con la casa editrice anconetana ‘Affinità Elettive’ che, nella presentazione dell’autore, lo ricorda come «Dirigente (“funzionario”) comunista, dal 1965 al 2003, nel Pci, nel Pds e nei Ds. Il che non gli impedì di laurearsi alla “Cesare Alfieri” di Firenze, di fondare e dirigere la rivista “Marche oggi”, e di essere giornalista.

Nel corso degli anni è stato assessore alla cultura della Provincia di Ancona (1980-1985), capogruppo del maggiore partito di opposizione, e presidente della medesima Amministrazione provinciale (1985-1994). Nei dieci anni successivi è stato presidente del parco naturale del Conero. Attualmente è direttore della rivista nazionale “Parchi”. Ha pubblicato volumi con Einaudi, Laterza, il lavoro editoriale, Affinità Elettive». La notizia della scomparsa di Mariano Guzzini ha avuto subito una grande eco per l’uomo e la persona che era stata, molto apprezzata e stimata. «Quante belle discussioni – ha ricordato la sindaca Valeria Mancinelli – e quanto mi mancherà la tua ironia spesso pungente. Ciao Mariano!». Tantissimi i ricordi postati sui social, legati a eventi e momenti condivisi con Mariano Guzzini sia in politica, sia per il Parco del Conero che nella vita privata. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Torrette.

(Aggiornato alle 17.58)