CAMERINO - L'ateneo si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il premio promosso dall’associazione PASocial. Il rettore Pettinari: «Conferma quanta attenzione poniamo alla comunicazione e all’innovazione digitale»

L’Università di Camerino si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il premio “Smartphone d’oro”, per la categoria “Istruzione e ricerca”, promosso dall’associazione PASocial, la prima in Italia dedicata alla comunicazione e informazione digitale, e volto alla valorizzazione della migliore comunicazione digitale delle pubbliche amministrazioni.

Giunto alla terza edizione, il premio ha visto in lizza quest’anno ben 65 candidature tra enti e aziende pubbliche di tutta Italia. A ritirare il premio per Unicam, consegnato ieri a Roma nella sede di Binario F, sono stati il rettore Claudio Pettinari ed i componenti dell’area comunicazione dell’Ateneo.

Unicam ha vinto con un video in cui ancora una volta ad essere protagonisti sono state le studentesse e gli studenti, che hanno sottolineato la presenza dell’Ateneo sui principali canali social con profili istituzionali costantemente aggiornati con notizie, informazioni utili, campagne promozionali e informative, contest dedicati. Tra le novità di quest’anno, l’apertura del canale Unicam su TikTok, che ha riscosso subito un grande successo.

«Siamo davvero molto soddisfatti per questo successo – ha sottolineato il rettore Claudio Pettinari – che conferma ancora quanta attenzione l’Ateneo ponga alla comunicazione ed all’innovazione digitale, in particolare alla comunicazione multimediale (pagine social, app e sito web), fondamentale per il dialogo che le studentesse e gli studenti e con gli stakeholder tutti. Ringrazio in particolare tutto lo staff dell’Area Comunicazione per il lavoro che svolge quotidianamente e la giuria del premio per averne compreso la valenza e la qualità».