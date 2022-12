Incendio in un appartamento nella notte,

80enne muore nella camera da letto

MATELICA - Le fiamme si sono sviluppate intorno all'una, partite da una termocoperta. La donna viveva in un'abitazione all'interno di una palazzina in via Circonvallazione, a lanciare l'allarme la figlia che abita al piano di sopra

15 Dicembre 2022 - Ore 08:52 - caricamento letture

Tragedia nella notte a Matelica, a causa del malfunzionamento di una termocoperta si è sviluppato un incendio in un’abitazione al primo piano di una palazzina in via Circonvallazione: a perdere la vita una donna di 80 anni. E’ successo intorno all’una, a lanciare l’allarme la figlia che abita nell’appartamento al piano di sopra una volta visto il fumo e le fiamme uscire dalla camera da letto dove dormiva la madre. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Camerino, unitamente ai colleghi provenienti dal distaccamento di Fabriano, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, evitando il propagarsi dell’incendio all’intero appartamento. Gli operatori dell’emergenza non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della donna per intossicazione, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA