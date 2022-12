SPORT - L'allenatore della nazionale italiana di pallavolo è stato premiato dall’artista Nazareno Rocchetti alla conviviale natalizia del "Panathlon Club Macerata". Standing ovation per l'atleta Sef Giulia Perugini

Fefè De Giorgi torna a Macerata e lo fa per ricevere un premio realizzato e consegnato da Nazzareno Ronchetti. L’occasione è stata la conviviale natalizia del “Panathlon Club Macerata” presieduto da Michele Spagnuolo al teatro della Filarmonica (palazzo Bourbon Macerata).

Dopo i saluti dell’assessore allo sport, turismo e grandi eventi Riccardo Sacchi, del consigliere internazionale del Panathlon International Luigi Innocenzi, del presidente del Coni Marche Fabio Luna, del presidente del comitato regionale Fipav Fabio Franchini, la serata è proseguita con l’ingresso come nuovo socio di Fabio Passarini, designatore regionale degli arbitri e osservatori di calcio a 5.

Standing ovation per Giulia Perugini, tra gli atleti più rappresentativi della Sef Macerata (Società educazione fisica). Conosciuta tra gli appassionati anche come “Signora dell’alto”, insegnante di educazione fisica, ha iniziato a praticare sport da ragazza con la ginnastica artistica e ritmica, proseguendo poi con l’attività da atleta master. Specialista del salto in alto, vanta un palmares di oltre settanta titoli italiani vinti, tre medaglie ai campionati mondiali (oro in Germania nel 2004, bronzo in Francia nel 2008 e in Polonia nel 2019), otto medaglie ai campionati europei. «Lo scorso febbraio, superando la quota di 0,90 metri durante i campionati italiani Master ad Ancona, è divenuta la primatista mondiale di categoria al coperto uguagliando due atlete statunitensi, con una misura che non facevo neanche a diciotto anni» ha affermato sorridendo Michele Spagnuolo. «Un grande esempio di determinazione, costanza, longevità – ha continuato il presidente del Panathlon Club Macerata – la sua carriera incarna alla perfezione i valori di fair play, passione ed etica sportiva promossi dal Panathlon International Club e a cui tutti noi ci ispiriamo».

Poi è stata la volta di Ferdinando De Giorgi, ex pallavolista italiano ed allenatore di pallavolo. Come giocatore colleziona numerosi trofei, con la prestigiosa Panini Modena vince uno scudetto, con l’Alpitour Cuneo due coppe Italia, una Supercoppa italiana, due coppe Cev e una coppa delle Coppe. Esordisce in nazionale italiana a Montpellier il 30/06/1987 in Francia-Italia 1-3. Colleziona 330 presenze nella nazionale italiana, partecipando attivamente alla conquista di gran parte dei trofei vinti dall’Italia e prende parte alle tre spedizioni vincenti degli azzurri ai Mondiali del 1990, del 1994 e del 1998. Dal 2002 diventa allenatore a tempo pieno continuando a collezionare vittorie, tra cui lo scudetto nel 2005-2006 con la Lube Volley di Macerata dove resta fino al 2010. Ancora con la Lube nella stagione 2018/2019 vince Campionato, Champions League e Mondiale per Club. Dopo le deludenti Olimpiadi di Tokyo viene chiamato alla guida della Nazionale Italiana maschile per gestire un profondo ricambio generazionale, conducendo immediatamente i giovanissimi azzurri alla inaspettata conquista dell’Europeo 2021 e del Campionato del Mondo 2022. Per l’allenatore della Nazionale italiana un riconoscimento anche da parte dell’Università degli Studi, nella persona del direttore Generale Mauro Giustozzi, che ha donato una borraccia e una felpa Unimc con la scritta “FEFE’ 1”. L’augurio è quello di vederlo presto in Ateneo per una lezione.

Fefè De Giorgi durante la serata, intervistato dal presidente del Panathlon Club Macerata Michele Spagnuolo, ha ripercorso la sua carriera, gli inizi a Squinzano, i suoi successi come giocatore e allenatore, il rapporto con Julio Velasco e gli altri giocatori della “generazione di fenomeni”, l’esperienza all’estero e i recenti successi degli Azzurri contro Slovenia e Polonia. Non sono mancati aneddoti e momenti divertenti che hanno allietato e fatto sorridere la folta platea composta da oltre 80 persone con un Fefè De Giorgi esilarante sul palco, premiato dall’artista Nazareno Rocchetti che ha ricordato il suo incontro con l’allenatore nel corso di un pellegrinaggio “Macerata-Loreto” di qualche anno fa. Una scultura ispirata allo spirito di squadra e al sacrificio di chi vive lo sport con passione e dedizione.

La serata è stata anche l’occasione per parlare di Io tifo Cultura®, progetto di riqualificazione di playground di città e campetti di quartiere con il coinvolgimento di street artist e illustratori di fama nazionale. Nello specifico il club, infatti, ha sostenuto economicamente la realizzazione del campo di Largo Pascoli a Macerata tela a cielo aperto dell’artista Oscar Diodoro. Progetto di rigenerazione urbana che enfatizza il dialogo tra cromaticità e funzionalità in un costante scambio e bilanciamento con contesti storici e ambientali. Un’occasione per essere circondati dalla creatività anche mentre si pratica sport all’aperto contaminandolo di arte. E viceversa, facendo parlare l’arte attraverso il linguaggio della pratica sportiva. Un mash up di energie e culture in grado di accendere un faro su questa simbiosi.

La serata, alla presenza anche del vice governatore di Area 5 Panathlon distretto Italia Stefano Ripanti, del presidente del Panathlon Club di Pesaro Angelo Spagnuolo, del presidente del Panathlon Club Jesi Andrea Moriconi, della presidentessa del Panathlon Club Osimo Valentina Iobbi, del delegato provinciale Coni Fabio Romagnoli e dei rappresentanti Fipav Tiziana Ferretti, Roberto Cambriani e Letizia Genovese, si è conclusa con lo scambio di auguri e l’annuale pesca organizzata grazie al supporto organizzativo dei propri soci Franco Cossiri, Franco Malagrida, Massimo Paci, Mauro Quacquarini, Roberto Toninel. Apprezzatissimi i cimeli sportivi offerti dal dirigente della Maceratese Michele Bacchi, dal presidente della Virtus Pasqualetti Giorgio Luzi e dall’arbitro Juan Luca Sacchi, anch’essi tutti soci.