MACERATA - Sabato 17 dicembre a Roma la presentazione ufficiale. Diretta da Enrico Damiani, affronta temi come l’impatto delle nuove tecnologie sulla giurisprudenza

Sarà presentata sabato 17 dicembre a Roma, durante il convegno “L’arte e i suoi diritti” che si terrà dalle 10 nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, la nuova rivista “Rassegna di diritto della moda e delle arti” che per prima analizza la fashion law, tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento interno ed europeo in uno scenario divenuto internazionale.

Diretta da Enrico Damiani, ordinario di diritto civile dell’Università di Macerata, la rivista, disponibile online, affronta temi di attualità, come l’impatto delle nuove tecnologie sui fenomeni giuridici connessi alla produzione e alla circolazione dei beni e servizi online, il diritto dei consumatori/utenti e i diritti degli autori e inventori, il commercio elettronico e il mercato digitale, il trattamento dei dati personali e non personali anche nella prospettiva della loro utilizzazione in ambito economico, l’intelligenza artificiale, la robotica e gli smart contracts, la digitalizzazione nei settori artistici e della moda, gli nft, la blockchain.

Alla presentazione, che sarà aperta dai saluti del rettore John McCourt e di Mariano Angelucci, consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale e presidente della Commissione permanente Turismo, moda e relazioni internazionali, interverranno, oltre al direttore, altri docenti Unimc come Arianna Alpini, Romolo Donzelli, Chiara Iorio e Giorgia Vulpiani; Sandro Nardi dell’Università di Foggia, Ettore Battelli dell’Università di Roma Tre e Enzo Maria Incutti dell’Università La Sapienza.