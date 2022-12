CIVITANOVA - Si supera così il problema autorizzativo. Esiste infatti una delibera di Consiglio che vieta di impegnare l'area centrale dell'arco per spettacoli viaggianti. La questione era diventata un problema politico

Risolta l’empasse sul luna park al Varco sul mare, verranno installate 12 giostre ai lati che danno su via Tito Speri e su via Cavour. Si chiude così il problema dell’autorizzazione relativa alla collocazione di spettacoli viaggianti che aveva mandato in torsione la giunta e gli uffici comunali. La questione nasce infatti dalla richiesta della ditta Greco di installare come lo scorso anno la pista di pattinaggio e un mini luna park nel periodo delle festività natalizie. Ma la delibera di giunta del 29 luglio 2022 non consentiva l’installazione di giostre nel tratto centrale del varco sul mare. Con una nuova delibera (assenti gli assessore Caldaroni e Gironacci) la giunta autorizza l’installazione, spostandola solo di qualche metro, nelle ali laterali del Varco sul mare verso il lungomare.

Una problematica nata, come si diceva, a seguito del sì del Consiglio ad escludere il Varco dagli spazi a disposizione di spettacoli viaggianti e luna park, poi però la giunta, contro la decisione del Consiglio, voleva installare le giostre proprio su quell’area provocando un’empasse anche negli uffici che non potevano autorizzare la pratica perché contro quanto deciso in consiglio. Il mini luna park rimarrà in funzione fino al 31 gennaio 2023.

(l. b.)