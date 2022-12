CINGOLI - Tre giorni densi di appuntamenti legati al dolce tipico marchigiano

A Cingoli il protagonista del weekend è stato il Cavalluccio. Nei giorni compresi tra giovedì 8 e domenica 11 dicembre il Comune, grazie alla collaborazione delle associazioni locali ed in particolare dell’istituto alberghiero Varnelli, è stato teatro della sesta edizione della “Sagra del Cavalluccio”, un dolce tipico marchigiano preparato, secondo la tradizione, nel periodo invernale a ridosso del Natale.

Proprio per omaggiare la tradizione, è stata inoltre organizzata la prima edizione del concorso gastronomico “Il cavalluccio della Vergara”. Sono stati 18, tra massaie e cuochi dilettanti del territorio, ospitati nelle cucine dell’istituto Varnelli, coloro che si sono potuti confrontare in una sfida culinaria basata sulla ricetta di questo dolce tipico. A conclusione del concorso la giuria, composta da docenti e studenti del corso di pasticceria dell’istituto nonché da esperti esterni, ha potuto decretare i tre vincitori: la signora Perini al primo posto, la signora Maria Mulinari al secondo e la signora Antonella Cristofanelli al terzo. Insieme alla targa di premiazione e a diversi prodotti tipici del territorio marchigiano, le vincitrici hanno anche ricevuto degli inviti per usufruire dei servizi ristorativi dell’istituto ospitante, ed in particolare la prima classificata avrà la possibilità di partecipare al “Pranzo di Natale” organizzato dalla scuola e dai suoi studenti.

La manifestazione è continuata sabato 10 dicembre nella sala Verdi del palazzo municipale con un convegno dal titolo “Un dolce viaggio nel territorio cingolano”. Nel corso dell’evento i docenti dell’istituto Varnelli professor Marcello Stefano, professor Giacomo Liberti e professor Leonardo Lupinelli si sono avvicendati in interventi focalizzati sul valore del dolce e della tradizione, sia dal punto di vista tecnico che da quello più emozionale. In questa occasione, hanno partecipato anche il professor Alberto Monachesi ed il giornalista Carlo Cambi, oltre al dottor Fiorello Primi, presidente de “I borghi più belli d’Italia”. In coda al convegno si è poi svolta la premiazione ufficiale del concorso culinario del giorno precedente seguita da una degustazione tipica.

La sagra è infine culminata con gli eventi di domenica 11 dicembre. Nella mattinata si è tenuta la passeggiata “I sapori del Natale”: una passeggiata tra vicoli e ricette del borgo di Cingoli, una piacevole camminata che ha guidato i partecipanti alla scoperta delle bellezze estetiche e gastronomiche di un territorio tanto denso di tradizione e storia come quello del comune cingolano. Infine nel pomeriggio, ospitato ancora una volta nella sala ristorante dell’istituto Varnelli, si è tenuto uno show cooking dedicato proprio al cavalluccio: il professor Liberti ha illustrato la preparazione secondo il disciplinare tradizionale, mentre il professor Riccardo Leandrini ha messo in luce i possibili abbinamenti con diverse tipologie di vino. Inoltre, grazie alla partecipazione straordinaria delle food blogger Anna Maria Giretti e Ilaria Cappellacci, si è potuto assistere a curiose idee per una rivisitazione creativa della ricetta classica.

La realizzazione dei dolci, allietata da intermezzi a cura dei ragazzi del laboratorio teatrale della scuola, sotto l’esperta guida del professor Enrico Borsini, è terminata con la degustazione dei cavallucci e del serpe accompagnati con vini dolci del territorio.

A conclusione di questa carrellata di eventi i numerosi partecipanti hanno avuto dunque la possibilità di conoscere in maniera più approfondita un elemento della cultura e della vasta tradizione culinaria marchigiana immergendosi nella suggestiva cornice del comune di Cingoli illuminato a festa.