MACERATA - Impegnato da anni con la sezione Avis comunale, è stato designato dal Consiglio della delegazione provinciale che a livello territoriale conta 79 associazioni. In provincia sono 421 le organizzazioni destinatarie dei servizi

Paolo Gobbi è il nuovo presidente della Delegazione provinciale di Macerata del Csv Marche Ets (Centro servizi per il volontariato). A designarlo il Consiglio di delegazione scaturito dall’assemblea delle 79 associazioni socie del Csv in provincia, riunitasi nei giorni scorsi, tra le altre cose, anche per il rinnovo delle cariche sociali.

Gobbi, 39 anni, è impegnato da tempo nel volontariato, oltre ad essere anche arbitro di calcio, e fa parte di Avis Macerata dove, donatore dall’età di 18 anni, è coinvolto attivamente in numerosi progetti e iniziative per la promozione della donazione di sangue, ed è anche entrato a far parte degli organi sociali dell’associazione a livello locale, provinciale e regionale.

«Come emerso anche in assemblea, le sfide che ci aspettano sono essenzialmente due – commenta il neo presidente della Delegazione provinciale Csv di Macerata – la prima è quella di continuare a supportare gli Ets nei diversi adeguamenti ed adempimenti normativi, che rappresenta un’esigenza molto sentita dalle associazioni; la seconda è fare rete, sia sul piano formativo che organizzativo, per poter affrontare la partecipazione a bandi, di livello regionale ma anche europeo, e per una formazione condivisa e partecipata, che possa aiutare le associazioni a crescere sul territorio».

Del consiglio della Delegazione provinciale Csv di Macerata fanno parte altri sei componenti: Barbara Bacaloni (I Nuovi Amici), Simona Meschini (Centro Culturale A. Tarkovskij), Antonio Marcucci (Auser Provinciale Macerata), Daniele Antonozzi (Help Sos Salute e Famiglia), Isa Vitaliani De Bellis (Auser volontariato Il Girasole) e Daniela Fabiani (Nuova Cultura Macerata).

CSV Marche Ets è un’associazione riconosciuta di secondo livello (associazione di associazioni), che esercita la funzione di Centro servizi per il volontariato, ovvero organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (ai sensi del Codice terzo settore – D.lgs. 117/2017). Nelle Marche il CSV rivolge i propri servizi, senza distinzione tra enti associati e non, a una platea di 1982 associazioni (tra Odv, Aps e onlus), di cui 421 in provincia di Macerata (fonte Bilancio sociale CSV Marche 2021).