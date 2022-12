MACERATA - L’enfant prodige della Lube volley si è iscritto al corso in inglese in Diritto internazionale: «Sono consapevole che non sarà facile conciliare lo studio all’attività sportiva perché gioco nel club campione d’Italia con l’obiettivo di arrivare fino in fondo su tutti i fronti». Il rettore McCourt: «Il suo arrivo si iscrive in quella volontà da parte del nostro ateneo di allargare ulteriormente la fetta della presenza di stranieri»

di Mauro Giustozzi

Studia per diventare campione nello sport ma anche primeggiare negli studi e prepararsi così alla vita che l’attende una volta conclusa la sua carriera agonistica. L’enfant prodige della Lube volley, lo schiacciatore bulgaro Alexsandar Nikolov si è iscritto ad Unimc decidendo di continuare gli studi già intrapresi negli Stati Uniti, frequentando il corso di laurea in lingua inglese di Diritto internazionale per iniziare per poi valutare il prossimo anno se iscriversi ad un corso in economia, più affine alla formazione già avviata negli Usa. Ad accogliere il neo studente è stato il rettore John McCourt assieme al direttore generale Mauro Giustozzi mentre ad accompagnare l’atleta Lube è stato il direttore generale della Lube, Beppe Cormio.

«Questo ragazzo è tra i pochi a farmi sentire davvero piccolo (in riferimento all’altezza, ndr) – ha esordito il rettore di Unimc – e credo che sia molto importante che Nikolov abbia scelto Macerata, il nostro ateneo per continuare i suoi studi. Noi lo seguiremo come meglio possibile e come seguiamo tutti i nostri ragazzi. Chiaramente lui avrà un doppio binario, quello sportivo e l’altro degli studi da dover combinare: gli auguriamo che questo percorso sia vincente come lo è quello che ha intrapreso nella pallavolo. Sarà anche un esempio ed uno stimolo per tutti i nostri studenti e studentesse coi quali magari avremo occasione di organizzare anche momenti di incontro con questo nostro atleta-studente in collaborazione con la società sportiva Lube Volley. Voglio anche ricordare che l’arrivo di Aleksandar Nikolov si iscrive in quella volontà da parte del nostro ateneo di allargare ulteriormente la fetta della presenza di studenti stranieri a Macerata, che al momento è appena del 5% e che si deve necessariamente incrementare. Per quanto riguarda il mio rapporto con lo sport, con la pallavolo devo dire che io ho praticato sport in gioventù nel rugby che è la disciplina più nota nel mio Paese (l’Irlanda, ndr) ma sono aperto alla conoscenza di tutto, quindi anche del volley, e non mancherò prossimamente di venire a vedere qualche partita della Lube a Civitanova».

Poi a prendere la parola è stato Nikolov, al quale lo stesso John McCourt ha fatto i complimenti per aver appreso in appena due mesi un ottimo italiano che non potrà che migliorare nei prossimi mesi. Durante la cerimonia c’è stata la consegna al giocatore di una felpa griffata Unimc. «La scelta che è stata fatta nel percorso universitario è legata al fatto di migliorare il mio italiano –ha sottolineato il 19enne martello bulgaro – per poi vedere il prossimo anno di poter passare ad un corso in economia. Ringrazio il rettore e l’Università degli Studi di Macerata per la splendida accoglienza e l’apertura verso noi studenti stranieri. Sono consapevole che non sarà facile conciliare lo studio all’attività sportiva perché gioco nel club campione d’Italia con l’obiettivo di arrivare fino in fondo su tutti i fronti. Quest’anno seguirò un corso propedeutico di diritto in inglese, ma cercherò di prendere ancora più confidenza con la lingua italiana per poi dedicarmi alle materie economiche. Preparerò gli esami a distanza, questo sarà inevitabile per la mole di impegni, ma voglio integrarmi con i compagni di corso e spero di riuscire a seguire anche qualche lezione in aula. Quando scendo in campo sono molto determinato, cercherò di avere lo stesso approccio nello studio».

Sollecitato da alcune domande Alexsandar Nikolov ha svelato come è stata questa scelta, non facile per un giocatore di volley ai massimi livelli, di poter abbinare attività sportiva a studio. «Diciamo che io ho voluto fortemente questa strada – ha ribadito lo schiacciatore – che anche la mia famiglia mi è stata al fianco ed ha avallato questa scelta. In particolare mia madre ci tiene tantissimo, non mi hanno spinto ma aiutato e sollecitato in questo percorso per poter arrivare ad una laurea, ci tiene tantissimo lei e ci tengo altrettanto io. Per quanto riguarda il mio futuro dopo il volley sinceramente lo vedo molto lontano. Spero di fare una bella carriera ma, una volta che chiuderò questa esperienza, difficilmente resterò nel mondo del volley. Anche per questo è importante che oltre nello sport possa fare bene anche negli studi ottenendo gli stessi successi che auspico arrivino dal campo di gioco».

A confermare questa volontà di Nikolov e della sua famiglia è stato lo stesso direttore generale della Lube, Beppe Cormio. «Durante la trattativa per potare Aleksandar a Civitanova -ha detto- oltre che parlare di contratto c’è stata una ferma volontà che il ragazzo oltre che giocare proseguisse il suo percorso di studi universitari proprio guardando al futuro di quando terminerà la sua carriera che è appena agli albori. Rettore e direttore generale dell’ateneo hanno fortemente voluto l’iscrizione di Nikolov. Noi siamo felici che Alex abbia colto questa opportunità a 19 anni, dopo l’anno accademico portato a termine negli States. La possibilità di iniziare un corso di laurea in inglese e di proseguirlo in italiano, quando sarà padrone della lingua, è stata la chiave di volta per questa scelta. Determinazione, costanza e applicazione sono caratteristiche comuni ad atleti e studenti e Nikolov proverà a essere performante nei due ruoli. La sua decisione può stimolare altri giocatori che spesso, sbagliando, abbandonano gli studi per proseguire la strada dello sport agonistico o viceversa. Grazie quindi ad Unimc e in bocca al lupo ad Alex».