NATALE - In vista del weekend ripartono gli appuntamenti del cartellone natalizio

Letture animate per bambini, concerti ed esibizioni artistiche caratterizzeranno la settimana che precede il Natale a Civitanova. Il calendario degli eventi natalizi riparte domani, 14 dicembre, alle ore 17, con i festeggiamenti dei piccoli musicisti del laboratorio musicale “Il Palco” al cine teatro Cecchetti, che avranno l’occasione di suonare i loro strumenti in un vero teatro.

Giovedì 15 dicembre, sempre alle 17 gli appuntamenti proseguono all’oratorio salesiano di San Marone che ospiterà: “Una valigia…tante storie in giro per la città”, letture condivise per famiglie e bambini fino a 6 anni a cura della biblioteca comunale Silvio Zavatti e delle volontarie del progetto Nati per leggere. Il ciclo delle letture per i più piccoli farà tappa venerdì 16 dicembre in biblioteca con il laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni (ore 17,30), per il quale cui si consiglia la prenotazione.

Sabato 17 dicembre, tornano le esibizioni artistiche a Civitanova porto e piazza XX Settembre (alle ore 17 e in ripetizione alle 18 e 18.30), con proposte di danza acrobatica aerea con tessuti, novità del Natale 2022 insieme al Planetario astronomico allestito al Lido Cluana. In zona Varco sul Mare è in funzione inoltre la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Accanto, possibilità per i bambini di ogni età di fare esperienza dei laboratori di Babbo Natale, alla palazzina sud, con sorprese in compagnia delle simpatiche animatrici Nataline. Ingresso gratuito. Nella Città Alta, si possono visitare le esposizioni delle creazioni dei maestri presepisti, veri capolavori provenienti anche da Napoli e l’apertura della casa di Babbo Natale al chiostro di san Francesco, con personaggi ed elfi che faranno divertire i bambini a cura della Pro Loco di Civitanova Alta.