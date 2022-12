L'ANNIVERSARIO dell'associazione pesca sportiva nata nel 1982, presente anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli

Sono passati esattamente 40 anni dal dicembre 1982 quando un gruppo di amici, con la passione della pesca, si riunirono per discutere sull’opportunità di fondare una associazione, alla quale aderirono 36 soci, e trovare una sede: l’associazione dilettantistica pesca sportiva “Barracuda” di Porto Potenza Picena ha festeggiato il 40° anniversario della sua fondazione con una grande partecipazione dei soci e loro familiari.

La giornata si è svolta in un clima particolarmente amichevole e familiare. Oltre ai vecchi soci si sono incontrati anche quelli più giovani. Ad aprire la mattinata, la celebrazione della messa nella chiesa Corpus Christi di Porto Potenza Picena. Hanno partecipato all’evento, dando lustro alla manifestazione, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il sindaco del Comune di Potenza Picena, Noemi Tartabini, il presidente della Consiglio Comunale, Mirco Braconi ed il parroco della Parrocchia Sant’Anna di Porto Potenza Picena, don Massimo Fenni.

Nel corso del pranzo sociale, che si è svolto al ristorante “La Cipolla d’Oro”, in contrada San Girio di Potenza Picena, sono stati premiati, con la consegna di una pergamena commemorativa, gli otto soci fondatori: Giovanni Picchio, attuale presidente onorario, Giuseppe Manfredi, Augusto Polidori, Severino Galassi, Dino Rossi, Giancarlo Foresi, Mario Pigliacampo e Giorgio Mazzoni.

Il presidente Mauro Spinaci nel suo intervento ha ripercorso le tappe che hanno portato l’associazione ad essere quella che è oggi. Attualmente vede la presenza di 113 soci e oltre la metà di questi sono soci che risiedono fuori dal Comune di Potenza Picena ed alcuni anche fuori Regione

Inoltre, lo stesso presidente ha illustrato ai presenti le varie attività e le manifestazioni organizzate dall’associazione durante l’anno. Primo fra tutti il “Trofeo Barracuda”, arrivato ormai alla sua 31esima edizione; si tratta di una gara di pesca in mare da natante, aperta a tutti, soci e non soci. Poi organizza la manifestazione denominata “Tuttinsieme”, manifestazione dedicata allo svago ed uscita in mare di persone diversamente abili, ospiti del locale istituto di riabilitazione Santo Stefano. Altro evento, particolarmente importante è la “Commemorazione dei Marinai caduti in mare”. Manifestazione che si svolge in collaborazione con il Comune di Potenza Picena, l’associazione Marinai d’Italia e la Parrocchia Sant’Anna. La stessa manifestazione si conclude al circolo Baarracuda dove, dopo una breve processione con le barche, viene gettata in mare una dorona d’alloro, in ricordo dei militari caduti. Per l’occasione non poteva certo mancare una torta, da condividere e gustare insieme.