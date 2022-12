MATELICA - Successo per l'iniziativa di solidarietà



Si è tenuta sabato sera (10 dicembre) nella discoteca Much More una cena di beneficenza organizzata dal noto locale notturno in collaborazione con il Lions Club di Matelica.

Si tratta di un evento che la direzione del Much More organizza ogni stagione per raccogliere dei fondi da destinare a un progetto di solidarietà. Quest’anno si è deciso di sposare una causa di beneficenza locale, per cui, grazie all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Matelica, si è pensato di utilizzare le somme raccolte per migliorare gli impianti di condizionamento dell’aria dell’asilo nido comunale di via don Enrico Pocognoni. Grazie alle presenze registrate alla cena e ad altri benefattori che hanno contribuito a distanza, sono stati raccolti in tutto oltre 6mila euro, circa il doppio della cifra prefissata. Grazie a queste risorse nelle prossime settimane saranno installati nuovi macchinari che garantiranno importanti benefici in molti spazi dell’asilo.

Alla cena, durante la quale sono state premiate diverse realtà, tra cui la società calcistica Fabiani Matelica e il presidente della fondazione Mattei Aroldo Curzi Mattei, hanno partecipato anche il sindaco Massimo Baldini, il vicesindaco Denis Cingolani e gli assessori Giovanni Ciccardini e Graziano Falzetti. «Ringraziamo il Much More e il Lions Club per la bellissima serata e soprattutto per la solidarietà – ha commentato il primo cittadino – la collaborazione tra pubblico e privato riesce sempre ad essere utile per la comunità, come in questo caso in cui si vanno a migliorare significativamente gli ambienti del nostro asilo nido».