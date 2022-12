FIASTRA - L'allarme lanciato alle 18, sono stati recuperati circa due ore e mezza più tardi

Sei escursionisti si perdono sul sentiero delle Lame Rosse, a Fiastra. Intorno alle 18, quando già era buio, hanno lanciato l’sos per chiedere aiuto non riuscendo a trovare la strada per rientrare. Da quel momento si sono attivate le squadre dei vigili del fuoco di Camerino e del Soccorso alpino. I soccorritori sono partiti insieme per raggiungere il gruppo. Circa due ore e mezza più tardi, alle 20,30, gli escursionisti sono stati raggiunti dal gruppo composto da Soccorso alpino e vigili del fuoco. Intorno alle 21 i soccorritori e gli escursionisti stavano facendo rientro verso Fiastra. Le sei persone che si erano perse stanno bene.