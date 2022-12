SERIE D - A Roma i cremisi vincono 2 a 1 in pieno recupero e in inferiorità numerica grazie al gol dell'attaccante, che stende la seconda forza del campionato. In precedenza, Gori risponde a Tortolano. Tre legni per la squadra di Mattoni, terz'ultima in classifica

Un eurogol di Vitiello in pieno recupero interrompe il digiuno del Tolentino in campionato e regala tre punti fondamentali in chiave salvezza. L’attaccante firma la rete che, nonostante l’espulsione del cremisi Stefoni, piega e ribalta il Trastevere, secondo in classifica e passato in vantaggio in contropiede nel primo tempo con Tortolano. Nella ripresa il pareggio di Gori grazie ad un tiro dal limite. Tre, invece, sono i legni colpiti dalla squadra di Mattoni. A Roma finisce 2 a 1 per il Tolentino, un successo che ai cremisi mancava da undici giornate (contro il Matese). I cremisi salgono di nuovo terz’ultimi in classifica e domenica prossima al Della Vittoria sfideranno il Porto d’Ascoli.

La cronaca. Il primo tempo è totalmente di marca cremisi. Nel giro di due minuti Mataloni calcia fuori da dentro l’area di rigore. Un acuto del Trastevere al 10′, ma Gagliardini para su Alonzi. Al quarto d’ora il nuovo acquisto Pellecchi centra la traversa di testa, mentre al 23′ Vitiello colpisce un palo su un’azione personale. Il Tolentino fa la partita, sfiora gol in sequenza, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa: Tortolano segna in contropiede. Nonostante il gol subito, i cremisi continuano la pressione offensiva. Alla mezz’ora Massarotti manda fuori un cross di Mataloni. Stessa sorte per la conclusione di Vitiello dal limite dell’area. Semprini, invece, neutralizza un calcio piazzato di Pallecchi. Allo scadere, altro tentativo di Vitiello (out). Nella ripresa si fa preferire il Trastevere, tanto che gagliardini è chiamato in causa due volte (10′ e 16′) su Bertoldi. Alla mezz’ora, però, il Tolentino trova il pareggio grazie ad un gol dal limite di Gori, su una palla respinta da un difensore. Dopo l’ennesimo palo, di testa su cross di Tizi, al 94′ Vitiello inventa un eurogol da fuori area sotto l’incrocio.

Il tabellino:

TRASTEVERE: Semprini, Cesari, Laurenzi, Santovito, Massimo, Giordani, Bertoldi, Crescenzo, Alonzi, Tortolano, Calderoni. A disp.: Alessandri, Berardi, De Costanzo, Lo Porto, Santarelli, Briatico, Papaj, Ciotoli, Valentini. All.: Cioci.

TOLENTINO: Gagliardini, Stefoni, Mataloni (25′ s.t. Tizi), Zeetti, Gori, Nagy, Massarotti, Marcelli (25′ s.t. Moran), Vitiello, Pellecchi (34′ s.t. Adorni), Giuli (33′ s.t. Di Biagio). A disp.: Orsini, Salvatelli, Ciottilli, Rozzi, Moscati. All.: Mattoni.

TERNA ARBITRALE: Galiffi di Alghero (Nicolò di Milano – Pirola di Abbiategrasso)

RETI: 25′ p.t. Tortolano, 30′ s.t. Gori, 94′ Vitiello

NOTE: espulso Stefoni (doppia ammonizione).