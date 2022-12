L'INTERVENTO della senatrice e coordinatrice regionale di FdI Elena Leonardi dopo l'evento di ieri al teatro dell'Aquila di Fermo

«Dedicare la Giornata delle Marche alla salute è il segno di una volontà specifica della giunta Acquaroli di ricostruire un tessuto socio-sanitario per la nostra Regione». Sono le parole della senatrice e coordinatrice regionale di FdI Elena Leonardi, dopo l’evento di ieri al teatro dell’Aquila di Fermo, con la presenza del ministro alla Sanità Orazio Schillaci.

«Il premio conferito all’azienda ospedaliera Universitaria di Ancona aggiunge, al profondo significato di vicinanza al personale sanitario, anche una nota di attenzione alla formazione di nuovi medici che saranno sempre più importanti per rendere concreti i benefici che la nuova riforma sanitaria porterà ai marchigiani – aggiunge Leonardi – Ringrazio il ministro Schillaci per aver presenziato a questa importante giornata complimentandosi a più riprese con l’operato della giunta Acquaroli in tema sanitario, annunciando anche ingenti fondi che il governo Meloni ha predisposto per la sanità, ovvero 2 miliardi e 150 milioni in più rispetto a quanto previsto per il 2023, 2 miliardi e 300 milioni per il 2024 e 2 miliardi e 600 milioni per il 2025».

«Inoltre – continua la senatrice – non vanno dimenticati gli interventi sui salari dei medici e il personale di pronto soccorso, con un incremento delle indennità stimato a 200 milioni annui, così come una maggior valorizzazione dei medici di medicina generale per integrare le cure tra territorio e ospedale. La presenza di Schillaci testimonia un’attenzione costante del governo alle Marche, segno che la nostra Regione si sta connotando sempre di più come un modello da seguire. Siamo certi che la sinergia tra i fondi del Pnrr, la volontà politica del governo Meloni di ristrutturare la sanità pubblica e la capacità della giunta Acquaroli – conclude – sapranno costruire quella sanità a misura di cittadino che è al centro del progetto politico di Fratelli d’Italia per le Marche».