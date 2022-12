VOLLEY A 1 - Al Banca Macerata Forum arriva la prima vittoria nella massima serie per le piemontesi. Le arancio-nere si fanno rimontare due volte sprecando la ghiotta occasione di allungare sulle avversarie in classifica

di Mauro Giustozzi

Pinerolo fa festa al Banca Macerata Forum davanti ai suoi 8 coraggiosi tifosi giunti dal Piemonte conquistando la prima storica vittoria in serie A1 nella partita più importante di questo scorcio di campionato, uno scontro diretto per la salvezza.

La Cbf, due volte avanti nei set, si fa rimontare e cede al tie break sprecando la ghiotta occasione di allungare sugli avversari in classifica. Un ko che rimescola le carte sul fondo classifica e che impone a Macerata un netto cambio di marcia nelle prossime gare se vuole avere speranze di restare in A1. A trascinare Pinerolo al successo è stato il fondamentale del muro (19 blocchi vincenti di cui 11 della sola Gray mvp della gara) ma anche una applicazione difensiva egregia ed un attacco che ha avuto in Carletti e Ungureanu due frecce difficili da contenere per la Cbf. Alle arancionere non è bastato avere la Malik come top scorer della partita, le maceratesi sono apparse discontinue in particolare in attacco ed a muro hanno faticato a bloccare gli attacchi delle piemontesi.

Banca Macerata Forum che si trasforma in un inferno arancione per questa sfida salvezza decisiva per la Cbf che deve incamerare a tutti i costi altri punti preziosi per puntellare una classifica deficitaria, sostenuta dall’innesto di caratura mondiale dell’olandese Laura Dijkema, pronta a prendere le redini della regia marchigiana in futuro perché per questa sfida tocca ancora alla Ricci partire titolare nel ruolo. A soli tre punti di distanza c’è invece il Pinerolo che a sua volta sogna di conquistare il primo successo in A1 dopo una serie negativa di dieci sconfitte consecutive.

A seguire questa sfida a bordo campo anche il coach della Lube, Chicco Blengini, in una domenica dove la sua squadra osserva un turno di riposo. Pinerolo subito aggressivo nei primi scambi con la Akrari in evidenza per lo 0-4 di apertura. Arancionere che faticano a reagire anche perché il muro avversario risponde presente (4-8) ed anche il cambio palla funziona bene nelle fila piemontesi. Così il vantaggio di 4 punti è una costante in questo primo scorcio di set fino a quando un errore di Grajber e l’attacco di Abbott avvicinano le maceratesi (13-14). Reazione pronta delle ragazze di Marchiaro che riallungano respingendo la risalita delle avversarie che arrivano vicinissime per poi perdere nuovamente terreno (17-20) costringendo Paniconi a chiamare time out. Ma negli ultimi scambi la determinazione delle maceratesi viene fuori con gli attacchi di Malik e Abbott che col muro di Molinaro regalano il primo vantaggio nel parziale (24-22): Macerata chiude alla seconda palla se ancora col muro di Molinaro.

Nel secondo ancora Pinerolo che parte meglio, ma stavolta la Cbf Balducci resta in scia delle avversarie prima di subire un break che lancia Pinerolo sul 9-14. La Cbf non reagisce e anzi soccombe sotto i colpi del muro piemontese che dilata il vantaggio per il sestetto di Marchiaro. Parziale con poca storia per Macerata che soffre un attacco avversario che non dà punti di riferimento costringe sempre in grande affanno le arancionere. Inevitabile una netta affermazione della Wahs4green che si aggiudica un set totalmente controllato in scioltezza dalle ospiti.

Terzo subito molto combattuto nel punto a punto: Così prova ad allungare (10-8) ma risponde sempre col muro Pinerolo che non molla niente. E anzi con Grajber e Ungureanu fa molto male alla Cbf di nuovo costretta a inseguire (13-15). Fiesoli e Cosi annullano il gap e si torna nuovamente a sfidarsi punto a punto nella fase declinante del parziale. Sul 19-19 c’è l’esordio della Dijkema al servizio e coincide con l’attacco successivo di Abbott che firma il vantaggio arancionero. E’ proprio la schiacciatrice statunitense in coppia con Malik a regalare tre palle set alle maceratesi che chiudono alla prima riportandosi avanti nel punteggio.

Importantissimo il quarto set per la Cbf, vitale per Pinerolo se vuole restare ancora in gioco. Ed infatti la tensione è palpabile. Due errori di seguito di Fiesoli e l’attacco di Carletti fissano il 7-10. Cbf meno lucida e precisa soprattutto in attacco mentre Pinerolo grazie all’efficacia ritrovata di servizio e muro se ne va sull’11-17. Un vantaggio troppo ampio per i tentativi di rimonta di Macerata costretta al tie break dalla determinazione delle piemontesi.

Quinto nel segno sempre del punto a punto: 8-7 con Malik al giro di boa del parziale ma Pinerolo non si arrende, difende tutto e con Ungureanu e Carletti vola via sul 9-13 andando a conquistare la prima storica vittoria della sua stagione in serie A1.

MACERATA – PINEROLO 2-3 (25-23, 11-25, 25-21, 15-25, 12-15)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci 5, Fiesoli 12, Cosi 6, Malik 27, Abbott 14, Molinaro 5; Fiori (L), Napodano, Quarchioni, Milanova, Okenwa, Dijkema. NE.: Poli, Piccotti (L). All. Paniconi.

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 16, Akrari 13, Prandi 2, Ungureanu 21, Gray 14, Carletti 26; Moro (L), Bortoli, Bussoli. NE.: Zago, Gueli (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Caretti e Saltalippi.

NOTE: spettatori 700. Durata set: 27’, 21’, 26’, 25’, 17’ totale 116’. Macerata: battute sbagliate 8, vincenti 3, muri 9, errori 17. Pinerolo: bs. 11, v. 3, m. 19, e. 19.