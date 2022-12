Potenza Picena, prima partita

e vittoria fuori regione.

Chornopyshchuk trascina il Matelica

PROMOZIONE - I giallorossi di Santoni battono l'Atletico Centobuchi a Martinsicuro (provincia di Teramo, in Abruzzo) ed esultano per la prima volta in 77 anni di storia in un campo fuori dalle Marche: decisivo Avallone nel primo tempo. L'attaccante del Matelica realizza una doppietta e firma il blitz di Grottammare

5 Dicembre 2022 - Ore 14:19 - caricamento letture

