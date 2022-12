ECCELLENZA - I ragazzi di Mariani vincono 3 a 1 trascinati da Guzzini, Alla e Candidi (traversa per De Marco). Di Palmieri il gol della bandiera avversario. Entrambe le squadre chiudono in dieci, espulsi l'ex Pigini e Sindic. I viola si portano ai piedi della zona playoff, mentre la squadra di Bolzan resta seconda ma al pari dell'Urbino

Prova di maturità del Montefano, che con un netto 3 a 1 batte il Valdichienti secondo in classifica e si porta ad un solo punto dalla zona playoff. Il big match e derby maceratese della 13esima giornata d’andata del campionato d’Eccellenza, giocato al Dell’Immacolata, regala emozioni continue. In avvio il vantaggio viola con Guzzini. Poi un accenno di rissa accende il match, ammoniti i due protagonisti Candidi e l’ex Pigini, che viene poi espulso subito dopo il raddoppio locale di Alla, al tramonto del primo tempo. In apertura di ripresa gli altri due gol, uno per parte: il tris dello stesso Candidi e la rete della bandiera ospite di Palmieri. In seguito, finisce anzitempo sotto la doccia anche Sindic, mentre il subentrato viola De Marco centra la traversa in contropiede. Come detto, i ragazzi di Mariani volano ai piedi degli spareggi promozione e domenica prossima saranno di scena ad Urbino, il quale ha agganciato gli uomini di Bolzan al secondo posto (due lunghezze dietro l’Atletico Ascoli), i quali dovranno affrontare la trasferta di Colli del Tronto.

La cronaca. Il Montefano squilla con il colpo di testa di Bonacci (fuori) ma passa subito in vantaggio al 13′: Guzzini è il più lesto di tutti a ribadire in rete la respinta di Rossi sul tiro di Stampella. Qualche minuto più tardi si scaldano gli animi: l’ex di turno Pigini provoca Candidi sulla linea laterale del campo, intervengono altri giocatori e l’arbitro a fatica riesce a risolvere la situazione, poi ammonisce i due che hanno dato il via al parapiglia. Al 20′ Rossi si riscatta sulla conclusione di Moschetta. Attento anche il portiere del Montefano Rocchi, che tre giri di lancette dopo manda in corner un’incornata di Palmieri sul traversone di Alessandrini. Al 35′ raddoppiano i viola, fa tutto Alla: conquista la sfera e avanza fino al limite dell’area avversaria, da dove lascia partire un tiro che si spegne alle spalle all’angolino. Un minuto più tardi Pigini riceve il secondo giallo e il Valdichienti resta in dieci per il resto della partita.

Nella ripresa, pronti via (2′) e il Montefano cala il tris: Morazzini mette al centro, Candidi prende l’ascensore e di testa trafigge Rossi. Immediato il gol, che sarà della bandiera, del Valdichienti, grazie ad un bel tiro di Palmieri. All’11’ anche Sindic viene espulso, entrambe le squadre si ritrovano in dieci effettivi. Alla mezz’ora i padroni di casa potrebbero arrotondare il punteggio, ma il contropiede del subentrato De Marco trova solo la traversa. Al 38′, invece, sono gli ospiti a sfiorare la rete, Minella sbaglia da posizione favorevole, sugli sviluppi di una punizione. Nel recupero ci prova anche Triana, ma trova l’ottima opposizione di Rocchi. Termina 3 a 1.

Il tabellino:

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini, Postacchini, Alla, Moschetta, Monaco, Candidi (23′ s.t. F. Camilloni), Guzzini (13′ s.t. Latini), Stampella (23′ s.t. De Marco), Sindic, Bonacci (33′ s.t. Dell’Aquila). A disp.: Bentivogli, Meschini, Trabelsi, Volponi, Boccanera. All.: Mariani.

VALDICHIENTI: Rossi, Alessandrini (16′ s.t. Del Brutto), Tombolini, Omiccioli, Sopranzetti, Pigini, Lattanzi (3′ s.t. Triana), Sfasciabasti, Passewe (46′ s.t. Lattanzi), Palmieri (26′ s.t. Mazzieri), Minella. A disp.: Cingolani, Gesuelli, Di Molfetta, Morresi, Trillini. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Skura di Jesi (Baldisserri di Pesaro – Frapiccini di Macerata)

RETI: 13′ p.t. Guzzini, 35′ p.t. Alla, 2′ s.t. Candidi, 5′ s.t. Palmieri.

NOTE: ammoniti: Candidi, Postacchini, Morazzini, Alla, Omiccioli, Sfasciabasti. Espulso: 36′ p.t. Pigini e 18′ s.t. Sindic.. Angoli: 2-1.