CASTELRAIMONDO - L'appuntamento domenica 2 dicembre, le madrine della serata saranno Natasha Stefanenko e Glelany Cavalcante. Tra gli ospiti Alvaro Vitali con Stefania Corona, gli Operapop, il cantautore Stefano Baccini e Miss Italia Coraggio 2017 Rossella Fiorani

Il mese di dicembre per Castelraimondo si apre con il Gran Galà delle Marche al Lanciano Forum. Domenica 2 dicembre arriva il primo dei due appuntamenti che si terranno nella nostra regione con ospiti di spicco e il premio Marche Prestigio, conferito a personalità marchigiane che si sono particolarmente distinte nelle loro passioni. Oltre alla data di Castelraimondo, infatti, il giorno seguente (3 dicembre) il Gran Galà delle Marche sarà a Fano, al teatro della Fortuna, per unire costa ed entroterra grazie a un evento multidisciplinare che punta alla promozione del territorio. Sul palco del Lanciano Forum, presentati da Maurizio Socci, saliranno Alvaro Vitali con Stefania Corona, gli Operapop, il cantautore Stefano Baccini, Miss Italia Coraggio 2017 Rossella Fiorani e le madrine della serata Natasha Stefanenko e Glelany Cavalcante (Miss Italia Marche 2022). Spettacoli, comicità e musica per un evento ad ingresso libero durante il quale saranno proiettati video promozionali dei comuni patrocinanti. L’appuntamento è per le ore 21. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Opera Sound e dal Comune di Castelraimondo, con il contributo della Regione Marche e con il patrocinio dei Comuni di Loreto e Matelica, della Provincia di Macerata e del Coni; collaborano Fiduciaria Marche, Servizi Integrati, Belisario, Villa Fornari, Discovery Marche ed èTV Marche.