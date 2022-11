IL PROGRAMMA - L'amministrazione comunale: «L'obiettivo è quello di accontentare tutti e ovviamente attrarre gente con un’offerta variegata. All’insegna della gioia e dello stare insieme». Tutti gli eventi organizzati in occasione delle festività

“La magia del Natale” di nome e di fatto. Un titolo che non lascia spazio a interpretazioni per il calendario degli eventi natalizi organizzati dal Comune di Castelraimondo da fine novembre all’Epifania. C’è di tutto e per tutti i gusti, dal teatro ai classici appuntamenti festivi, dalla musica alla danza, passando per fiori e arte fino a mercatini, spettacoli e solidarietà. Un calendario da grande città che conferma l’intenzione dell’amministrazione comunale di puntare su queste festività 2022/23. Un primo indizio lo hanno dato le installazioni luminose accese in anteprima lo scorso weekend, le quali hanno originato il botta e risposta fra il sindaco di Pollenza Mauro Romoli («contributi della Regione solo a Castelraimondo e senza un bando») e il primo cittadino castellano Patrizio Leonelli («i soldi della Regione dirottati agli alluvionati, noi abbiamo chiesto aiuto agli sponsor»).

«Ogni settimana avremo degli eventi, un calendario bello e dedicato a ogni fascia d’età realizzato anche grazie alle tante associazioni locali che come sempre confermano di essere l’anima della città – spiegano dall’amministrazione comunale di Castelraimondo – spaziamo da eventi culturali a quelli ludici, l’obiettivo era quello di accontentare tutti e ovviamente attrarre gente a Castelraimondo con un’offerta variegata. Un Natale all’insegna della gioia e dello stare insieme».

Andando nel dettaglio del programma degli eventi, si parte venerdì (25 novembre) con il primo spettacolo della rassegna “Il teatro delle Armonie”, che torna a Castelraimondo con “Miseria e Nobiltà”, a cura della Filodrammatica Piorachese al Lanciano Forum alle 21.15. La settimana dopo, venerdì 2 dicembre, sempre al Lanciano Forum, si terrà il Gran Galà delle Marche, una giornata dedicata alla nostra regione con tanti ospiti e premi. Sabato 3 dicembre primo appuntamento della serie dedicata ai giovani creata in collaborazione con la discoteca Much More. L’appuntamento è in piazza Dante dalle 18.30 con la musica anni ’90 del format “Super90”. Alle 20, sempre di sabato 3 dicembre, al Lanciano Forum “Festa del donatore” con cena e spettacolo a cura dell’Avis comunale. Altre due iniziative anche domenica (4 dicembre): la mattina, dalle 10, l’Admo venderà panettoni e pandori di fronte alla chiesa della Sacra Famiglia, mentre il pomeriggio, dalle 18, esibizione della Pasquella di Varano lungo corso Italia. Altro appuntamento con la musica e con la danza mercoledì 7 dicembre al Lanciano Forum con una serata a cura dell’associazione Contatto. Giovedì 8 dicembre spazio all’arte in due versioni. La prima con un quadro fiorito realizzato dai maestri infioratori di Castelraimondo lungo corso Italia e la seconda a Crispiero dove sarà esposta un’installazione artistica di Sauro Tupini. Venerdì 9 dicembre si accende il focaraccio con un corteo che dalla chiesa della Sacra Famiglia giungerà fino al quartiere Feggiani, con l’evento, proprio a cura del comitato di quartiere Feggiani, fissato per le 21.

Sabato 10 dicembre secondo appuntamento con il format in collaborazione con il Much More: questa volta la musica è in piazza Della Repubblica con i dj di “Notti Indie” sempre dalle 18.30. Domenica 11 dicembre tutti ai giardini pubblici per “Un Natale da favola” a cura dell’associazione Immaginarea, ci saranno anche castagne e vin brûlé grazie all’associazione Alpini Val Potenza e la solidarietà grazie alla vendita dei cuori di cioccolato con Telethon. Sabato 17 dicembre alle 18.30 ultimo evento con il Much More, per l’occasione il dj set sarà “itinerante” lungo corso Italia con il noto dj Nicola Pigini. In serata parte anche la tradizionale tombola alla bocciofila curata dall’omonima associazione e che sarà operativa tutte le sere fino al 7 gennaio dalle 21. Domenica (18 dicembre) 11esima edizione dei Babbi Natale in moto, a cura del moto club e con l’esibizione della Joy Dance. Alle 21.15 al Lanciano Forum secondo spettacolo del Teatro delle Armonie con la compagnia Valenti che porterà sul palco “A notte de Natà”.

Sabato 24 dicembre a tarda serata torna anche il consueto scambio di auguri al portico della mensa interscolastica. Lunedì 26 dicembre giornata dedicata al mercatino delle festività lungo corso Italia, mentre alla chiesa della Sacra Famiglia alle 17 ci sarà il XXXV “Natale in concerto”, rassegna polifonica a cura del coro Santa Cecilia. Martedì 27 dicembre al palazzetto dello sport “Giochi sotto l’albero” dalle 21 con la partecipazione di Joy Dance. L’anno si chiude il 31 con la festa di Capodanno al Lanciano Forum: cenone a cura del ristorante Tre Stelle e spettacolo affidato al comico Antonio Lo Cascio. Il gran concerto di Capodanno si terrà il 1 gennaio al Lanciano Forum alle 17.30 con il corpo bandistico Ugo Bottacchiari. Ultimi appuntamenti in calendario il 6 gennaio: torna il mercatino delle festività lungo corso Italia e arriva anche la Befana sui pattini a rotelle.