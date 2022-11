Pesce illegale pronto da servire:

sequestro in tre ristoranti

CIVITANOVA - Controlli a tappeto della Capitaneria di porto: coinvolti pescherecci, pescherie, supermercati e locali. In tre di questi sono stati trovati 23 chili di prodotto ittico privo della documentazione su provenienza e data di cattura. In totale sequestrato quasi mezzo quintale di merce, sanzioni per 7.500 euro

Pesce illegale: maxi sequestro in tre ristoranti di Civitanova. E’ il bilancio dell’attività di controllo sulla filiera della pesca da parte degli uomini e delle donne della Capitaneria di porto della città costiera. Nei giorni scorsi il personale, coordinato dalla comandante Ylenia Ritucci, ha effettuato numerose ispezioni su tutta la filiera commerciale della pesca: motopesca allo sbarco, grande distribuzione, supermercati, ristoranti, pescherie. In totale sono state elevate 5 sanzioni per un totale di circa 7.500 euro e sequestrati 40 chili di pesce di diversa tipologia e specie. In particolare, durante i controlli sono stati sequestrati in 3 noti ristoranti di Civitanova 23 chili di pesce, pronto per essere servito alla clientela ma privo di documentazione attestante la provenienza e la data di cattura. L’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova invita i consumatori «a prestare la massima attenzione nell’acquisto dei prodotti ittici, facendo particolare attenzione alle informazioni poste sulle etichette». Nel corso dei prossimi giorni, continueranno i controlli finalizzati alla lotta e alla repressione dei fenomeni di pesca illegale ma soprattutto per la tutela della salute del consumatore finale. Controlli sulla filiera ittica, a Civitanova sequestrati 25 chili di pesce

