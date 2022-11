OPERAZIONE delle Capitanerie di porto su tutta la Regione, 18 le sanzioni complessive per 23mila euro. Nella località costiera quattro verbali per mancanza di tracciabilità ed etichettatura

Ha riguardato tutta la regione, da Gabicce a San Benedetto, l’operazione messa in campo dalla guardia costiera delle Marche. Gli ispettori hanno controllato 56 attività, dal peschereccio alla vendita ambulante, ristoranti, grande distribuzione e pescherie. Nel maceratese elevati 4 verbali per un ammontare complessivo di 6mila euro e relativi sequestri amministrativi per 25 chili di prodotto tra salmone, tonno, baccalà e pesce misto. Tutte le sanzioni hanno riguardato il comune di Civitanova e gli ispettori hanno riscontrato in tre casi la mancanza di tracciabilità, mentre in uno l’assenza di etichettatura.

Ma il bilancio regionale è ancora più corposo: ammonta infatti a 153 chili il peso della merce sequestrata su scala regionale per 18 sanzioni amministrative e un totale di multe per 23.720 euro. Inoltre, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria i titolari di due esercizi commerciali per frode in commercio e detenzione di prodotto ittico in cattivo stato di conservazione. In collaborazione con gli ispettori Asur i militari hanno effettuato un sopralluogo anche in un ristorante di Ancona trovando 30 chili di pesce senza documentazione di provenienza e in condizioni igienico sanitarie non a norma. Al ristoratore è stata sospesa l’attività commerciale.