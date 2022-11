Un’interrogazione parlamentare sulla rotatoria e sottopasso alla fine della superstrada di Civitanova verrà presentata da Augusto Curti, ex sindaco di Force e parlamentare eletto per il Pd che interverrà a Civitanova venerdì 18 novembre alle 21.15. Nella sala consiliare il Partito democratico ha organizzato un incontro multi tematico che affronterà con il deputato una serie di questioni inerenti il territorio civitanovese. Tra i temi del convegno l’emergenza droga, la svendita del territorio, l’apertura di nuove sale slot, la sanità e anche le infrastrutture, prima fra tutte il sistema di rotatorie e sottopasso finanziati dal ministero nell’ambito del progetto Quadrilatero e al momento al palo (è stata aperta solamente la rotatoria provvisoria alla fine della superstrada). E proprio la viabilità sarà al centro di un’interrogazione urgente per capire come mai da 7 anni sono disponibili 12 milioni per lavori che non iniziano. L’incontro è aperto a tutti.