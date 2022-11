OSIMO - E' accaduto intorno alle 7. Sul posto i carabinieri

Non ha visto il pastore che portava il gregge di pecore in strada e, non riuscendo a frenare per tempo, ne ha investite alcune, sembrerebbe uccidendone tre e ferendone altre. E’ accaduto questa mattina intorno alle 7, in via Colle San Biagio a Osimo Stazione, nei pressi del McDonald’s.

Alla guida della vettura, andata completamente distrutta, si trovava un giovane che si stava recando al lavoro.

Sul posto, chiamato il 112, sono intervenuti i carabinieri di Osimo e i colleghi della Forestale. I rilievi e gli accertamenti sono tuttora in corso.