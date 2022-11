TOLENTINO - La pianista si esibirà domenica 20 novembre alle 18

Elisabeth Nielsen, talentuosa pianista danese, vincitrice di numerosi premi in prestigiosi concorsi internazionali, sarà protagonista al Politeama di Tolentino, domenica 20 novembre alle 18 con un concerto dedicato a nomi del pianismo contemporaneo con attenzione ad importanti compositrici femminili. In occasione del Master Piano Festival eseguirà musiche di Debussy, Nielsen, Cage, Corigliano, Grygoriv, Poleva e Bonds, prima compositrice afro-americana ad ottenere fama negli Stati Uniti.

«Elisabeth Nielsen è fortemente influenzata dalle culture mediterranee di Italia e Francia, viste le sue origini ucraine nei suoi concerti dedica particolare attenzione a compositori ucraini contemporanei – si legge nella nota del Politeama di Tolentino -. Si è perfezionata con nomi di spicco del panorama musicale come Gianluca Luisi, Lilya Zilberstein, Federico Gianello, Konstantin Scherbakov, Niklas Sivelöv, Boris Berman, Marianna Shirinyan, Christopher Hinterhuber, Dmitry Bashkirov, Tamás Ungár, Victor Rosenbaum e Jan Jiracek von Arnim. È vincitrice di numerosi concorsi pianistici internazionali, tra cui European Yamaha Competition (Svezia), International Piano Competition for Young Musicians (Paesi Bassi), Salieri Competition (Italia), Prof. Dichler Wettbewerb (Austria), e altro ancora. Ha pubblicato 2 CD acclamati dalla critica con brani per pianoforte di Bach, Schumann, Prokofiev e Carl Nielsen. Si esibisce in recital pianistici sia come solista che con orchestre in numerose prestigiose sale da concerto in tutta Europa e Cina. È co-founder dell’associazione musicale Nielsen Saloner, sostenendo giovani musicisti di talento».

Il programma del concerto prevede Danseuses de Delphes: Lent et grave, Voiles: Modéré, Ce qu’a vu le vent d’ouest: Animé et tumultueux, La fille aux cheveux de lin: Très calme et doucement expressif, La cathédrale engloutie: Profondément calme, Minstrels: Modéré, L’isle Joyeuse di Debussy; Chaconne di Nielsen; In a landscape di Cage; Troubled Waters di Bonds; Fantasia on an Ostinato di Corigliano; Mare di Notte di Grygoriv; Passacaglia di Poleva.

Master Piano Festival è organizzato grazie alla consulenza artistica di Cinzia Pennesi e continua domenica 11 dicembre alle 18 con Galyna Gusachenko, pianista ucraina di fama internazionale.

Biglietti disponibili al botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino.