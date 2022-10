ECCELLENZA - Sul neutro di San Severino, vano il gol del momentaneo pareggio realizzato da Tittarelli su rigore. I biancorossi di Giacometti subiscono la seconda sconfitta di fila e restano a nove punti

Un micidiale uno-due ad inizio ripresa fa volare la Jesina che espugna il “Soverchia” di San Severino mettendo al tappeto 1-3 il Chiesanuova. I leoncelli allungano a sei la notevole serie positiva e in classifica salgono a ridosso dei playoff a quota 13 punti. Costretti ad esiliare in territorio settempedano, i biancorossi di “casa” patiscono invece la seconda sconfitta di fila. Il gruppo di Giacometti ha saputo reagire bene all’iniziale svantaggio ed ha rischiato di andare all’intervallo avanti, poi nella seconda frazione i due colpi ravvicinati non hanno consentito di rimettere in sesto le cose. La matricola del presidente Bonvecchi resta a 9 punti e per la prima volta scivola al confine con la zona playout.

La cronaca. Assenze importanti nel 4-2-3-1 del Chiesanuova (Coppari dietro Tittarelli) privo di Lapi, sostituito da Ortolani, mentre Mongiello si rivede ma in panchina. Al primo squillo la Jesina passa subito. All’8’ Iori ha troppo spazio ai venti metri, arma il sinistro e lo manda sotto il sette. Partenza ad handicap dunque per la matricola che, comunque, si ri-organizza con lucidità. Al 23’ Tittarelli fa il trequartista per Farroni, ma il settempedano calcia fuori. Al 31’ ancora “Titta” prende posizione in area e astutamente subisce il contatto da Martedì, per l’arbitro è rigore. L’ariete fa 1-1: botta e risposta tra punte. Sulle ali dell’entusiasmo il Chiesanuova ci prova, al 42’ ancora Tittarelli di testa, Minerva manda in corner.

Ripresa. Pronti-via e al 48’ il terzino Grillo inventa un destro a palombella dalla distanza che beffa Zoldi. Un gol rocambolesco. E quattro giri di lancette più tardi, dopo una punizione battuta velocemente smarca Martedì, palla dentro e il 2004 Re deposita il tris. Il Chiesanuova inevitabilmente accusa il doppio colpo, la Jesina invece si scioglie e sente l’odore del sangue. Al 55’ Capomaggio si divora la quarta rete. Giacometti vede i suoi sbandare e lunghi, così fa tre cambi tutti assieme, due in mediana più Mongiello. I biancorossi (oggi di blu) migliorano e sfiorano la rete su un traversone di Mongiello che nessuno tocca sottomisura, ma attaccando favoriscono il contropiede ospite. Prima Trudo e poi il neoentrato Cameruccio, dopo una bella serpentina del 2002 Nazzarelli, accarezzano il poker. Il Chiesanuova con orgoglio prova ad accorciare il gap fino all’ultimo, più di nervi che di gioco, ma la Jesina protegge con ordine la vittoria.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Zoldi, Molinari (25’st Salvucci), Iommi, Marengo (15’st Mongiello), Ortolani, Monteneri, Pasqui, Wolhein (15’st Morettini), Tittarelli, Coppari, Farroni (15’st Giri). All. Giacometti.

JESINA: Minerva, Grillo (33’st Jachetta), Martedì, Capomaggio, Borgese (33’st Giovannini), Orlietti, Re (40’st Ciavarella), Campana, Iori, Nazzarelli, Trudo (21’st Cameruccio). All. Strappini.

ARBITRO: Paoloni di Ascoli.

RETI: 8’ p.t. Iori, 33’ p.t. (rig.) Tittarelli, 3’ s.t. Grillo, 7’ s.t. Re.

NOTE: spettatori 300 circa (una settantina da Jesi). Ammoniti: Iommi, Monteneri, Ortolani, Orlietti. Corner 5-2. Recupero: 5′ (1’ + 4’).