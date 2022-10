Scappa da scuola

e va ad allagare i bagni del tribunale

MACERATA - Il ragazzino è fuggito dall'istituto che frequenta per raggiungere le aule del palazzo di giustizia al Pannaggi, dove ha staccato due tubi dal water. La guardia giurata in servizio: «Si guardava in giro spaesato, abbiamo capito che aveva dei problemi». Sul posto sono arrivati anche i genitori del ragazzino, la preside e l’insegnante di sostegno. La polizia ha redatto un verbale

Fugge da scuola, raggiunge la sede del tribunale al Pannaggi e dopo aver girato per le aule va nei bagni e stacca i tubi di due water allagando il locale. È successo questa mattina intorno alle 9,40 a Macerata. Lì a quell’ora è entrato un ragazzino che durante l’ora di ginnastica si è allontanato dalla scuola che frequenta per dirigersi al Pannaggi. «L’ho visto entrare di corsa e gli ho detto dove stesse andando – racconta la guardia in servizio questa mattina, Daniele Di Palma -. Lui non rispondeva e ha iniziato a girare per le aule di udienza, si guardava in giro spaesato. C’erano avvocati, giudici che gli chiedevano cosa facesse, alla fine abbiamo capito che aveva dei problemi. Sono riuscito a tranquillizzarlo, l’ho fatto sedere e dopo un po’ mi ha detto che doveva andare in bagno». Lì il ragazzino ha staccato due tubi dei water «i bagni si sono allagati, lui stava lì e giocava nell’acqua», continua la guardia giurata. Poi uno degli avvocati presenti ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti la volante, il 118, la polizia locale. Sono arrivati anche i genitori del ragazzino, la preside e l’insegnante di sostegno. Il minore è stato accompagnato a casa dai genitori. La polizia ha poi redatto il verbale su quanto accaduto.

