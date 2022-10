L'INAUGURAZIONE sabato alle 11,30, il presidente dell'associazione Mengoni: «Un segno tangibile del nostro impegno verso la popolazione e le imprese del cratere». Previsto anche Sentieri di Gusto, una giornata che guiderà i visitatori alla scoperta di percorsi naturali e delle eccellenze enogastronomiche

Verrà inaugurata sabato la nuova sede di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo a Visso. Il taglio del nastro ai locali, che si trovano in piazza Maria Cappa (l’area commerciale realizzata dopo il sisma) è in programma alle 11.30, alla presenza di tutte le autorità civili del territorio. Insieme all’Amministrazione comunale, sono stati invitati a partecipare i neo parlamentari eletti, il presidente della Regione e della Provincia di Macerata, i sindaci dei Comuni limitrofi, la Camera di Commercio delle Marche e i consiglieri regionali. Al termine della cerimonia si potranno degustare i prodotti tipici d’eccellenza di Visso. «Questa inaugurazione è particolarmente speciale ed importante – le parole del presidente territoriale Enzo Mengoni – ed è un segno tangibile del nostro impegno verso la popolazione e le imprese di Visso e degli altri paesi del cratere. Il contatto stretto con gli Associati è imprescindibile ed è per noi impensabile abbandonare un territorio come questo. Ricostruire un tessuto prima di tutto sociale parte anche dal mantenere vivi quei servizi che garantiscono vicinanza e possibilità di crescita. Sono passati 6 anni dal sisma, un lungo e difficile periodo in cui abbiamo cercato il più possibile di supportare e far sentire la nostra vicinanza a questi territori: dai vecchi uffici di via Cesare Battisti danneggiati e resi inagibili, al camper adibito a ufficio mobile, fino ai container che ci hanno ospitato negli ultimi anni. Oggi finalmente, voltiamo pagina e ripartiamo da questa nuova sede convinti che potrà diventare sempre più punto di riferimento per aziende e famiglie».

Approfittando dell’occasione, e per creare momenti di partecipazione e coinvolgimento, Confartigianato rilancia Sentieri di Gusto, una giornata che guiderà i visitatori alla scoperta di percorsi naturali e delle eccellenze enogastronomiche del luogo. L’iniziativa prenderà il via alle 9, con una passeggiata naturalistica guidata. Il percorso, di bassa difficoltà, avrà una durata di 2 ore e sarà aperto anche ai bambini sopra i 10 anni. A seguire attività per tutti i gusti, con i percorsi in mountain bike a cura di Felice Sport (partenza ore 9.30 con visita al Santuario di Macereto) e Nando Sport (partenza alle 15 con visita e degustazione alla Norcineria Alto Nera e un’escursione alle “Cascate del Pisciatore”), la visita alla Troticoltura Eredi Cherubini di Biaggi Giuseppe e la castagnata in Piazza Maria Cappa (ore 16.30). La giornata si concluderà con gustosi aperitivi nei locali del paese, che proporranno specialità enogastronomiche locali. Sentieri di Gusto vede il patrocinio del Comune di Visso e della Pro Loco. I locali aderenti, dove sarà possibile pranzare e/o fare un aperitivo sono: Ristorante Km Zero, Trattoria Pizzeria del Pescatore, Ristorante La Filanda, Bar e Pizzeria Centrale, Il laghetto, Pasticceria Vissana, Bar Gelateria Montebovi, Caffè e Pasticceria Sibilla, Norcineria Calabrò, Pettacci salumi.