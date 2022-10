Colpo in banca a Cingoli:

ladri portano via 20mila euro

FURTO - I malviventi hanno agito alla filiale della Bcc di Filottrano in località Villa Strada. In pochi minuti hanno portato via una cassaforte evitando di essere intercettati dai carabinieri. Indagini in corso

di Leonardo Giorgi Forzano la porta della banca e se ne vanno con una cassaforte con all’interno 20mila euro. È successo alle 3,50 di questa mattina a Cingoli, nella frazione di Villa Strada. Il colpo è stato messo a segno alla Banca di credito cooperativo di Filottrano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cingoli e del Nucleo operativo e radiomobile. Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto. Intorno alle 3,50 tre o quattro uomini, a volto coperto, hanno forzato la porta dell’uscita d’emergenza della filiale di Villa Strada della Banca di Filottrano in via Rossini. L’allarme è scattato e anche i vicini hanno sentito e chiamato i carabinieri. Ma i malviventi sono stati rapidissimi. Una volta scassinata la porta si sono diretti verso una cassaforte sotto il bancone dei cassieri. A quel punto, secondo quanto emerge dalle indagini, i malviventi hanno portato via la cassaforte. All’interno c’erano circa 20mila euro. Nell’arco di pochi minuti si sono dileguati riuscendo ad evitare che i carabinieri gli piombassero addosso. Le indagini per risalire agli autori sono in corso. I malviventi avrebbero cercato di agire anche a Polverigi, questa notte, ma in quel caso non sarebbero riusciti a portare via niente.

