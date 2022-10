Colpo al compro oro, in manette 20enne:

preso con il bottino nelle mutande (Video)

Il commerciante l’ha chiuso nel negozio

MACERATA - Giovanni Aru è stato arrestato per tentata rapina al Re Mida di viale Don Bosco. E' stato trovato con oggetti d'oro per 17mila euro. Poco lontano aveva nascosto un borsone con un cambio per sfuggire alle ricerche. LE IMMAGINI dell'irruzione della polizia nel negozio

Rapina al Compro Oro, l'arresto

di Gianluca Ginella

È entrato con la scusa di voler comprare un braccialetto per una cerimonia, poi quando il titolare si è voltato gli ha messo un braccio intorno al collo e gli ha spruzzato in faccia dello spray urticante.

È iniziata così la rapina tentata ieri dal 20enne Giovanni Aru, residente a Macerata (Villa Potenza) e originario della Sardegna. Il 20enne ha agito in viale Don Bosco, a Macerata. Intorno alle 19 è entrato al compro oro Re Mida. Si era anche organizzato perché in un cespuglio poco lontano dal compro oro aveva nascosto un borsone con all’interno degli abiti con cui intendeva cambiarsi dopo aver fatto il colpo. Aru indossava un cappellino e una mascherina chirurgica.

Dopo l’iniziale aggressione al commerciante questo ha reagito e ne è nata una colluttazione. Aru, secondo quanto accertato nel corso delle indagini, ha anche minacciato il titolare dicendo una frase come «ti sparo in bocca se non alzi le mani». Alla fine il titolare è riuscito ad attivare l’allarme e ad uscire chiudendo all’interno il rapinatore mentre sul posto stava arrivando la polizia.

Aru mentre era nel locale si è riempito di oggetti d’oro le tasche e ne ha anche infilati nelle mutande. L’intervento della volante della polizia sul posto è stato quasi immediato. Gli agenti si sono posizionati davanti all’ingresso del negozio mentre l’allarme suonava e sotto gli occhi dei passanti hanno aperto la porta e intimato al rapinatore di uscire. Poi sono entrati e lo hanno bloccato. Gli agenti della volante hanno trovato il 20enne imbottito di oggetti d’oro (per 17mila euro di valore). Dopo averlo portato fuori lo hanno caricato in auto e portato in questura dove poi, è stato arrestato per tentata rapina (lo assiste l’avvocato Antonella Mercuriali). Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile di Macerata, diretta dal vice questore aggiunto Matteo Luconi. Deciso l’intervento dell’ufficio volanti per arrestare il 20enne.

Il giovane è stato anche trovato con una pistola scacciacani (su cui non gli viene fatta alcuna contestazione perché non l’ha utilizzata nel corso della tentata rapina). Le indagini sono coordinate dal pm Enrico Riccioni. Il commerciante dopo l’aggressione è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Macerata. Dopo le cure in pronto soccorso l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Il 20enne è stato portato in carcere a Montacuto di Ancona. La convalida ci sarà venerdì al tribunale di Macerata.

