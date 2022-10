Rapina in un compro oro,

soccorso il titolare

MACERATA - Il colpo in viale Don Bosco intorno alle 19, da Re Mida. Nel negozio c'è stata una colluttazione

11 Ottobre 2022 - Ore 19:32 - caricamento letture

Rapina in viale Don Bosco a Macerata, il colpo è stato messo a segno intorno alle 19 di questo pomeriggio in un compro oro, il Re Mida. Secondo le prime informazioni un malvivente è entrato all’interno del negozio e h avuto una colluttazione con il titolare (poi soccorso dall’ambulanza del 118 e portato al pronto soccorso). Sul posto è intervenuta la polizia (con la Squadra mobile). Gli accertamenti su quanto accaduto sono in corso.

(Servizio in aggiornamento)

(Foto di Fabio Falcioni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA