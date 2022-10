Giornata Anmil a Macerata

«gli infortuni sul lavoro

poco considerati nel dibattito politico»

MANIFESTAZIONE in occasione della giornata dedicata alle vittime del lavoro alla presenza di sindaci e autorità. Consegnati i distintivi d'onore agli invalidi Inail

10 Ottobre 2022 - Ore 18:47 - caricamento letture

«La nostra storia comincia dove finisce la prevenzione». Con questa frase drammatica e d’effetto contenuta nello spot per sensibilizzare sul tema delle vittime del lavoro l’Anmil ha celebrato anche a Macerata la 72esima giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. La manifestazione locale ha previsto una fitta agenda di incontri iniziata la mattina con la deposizione della corona d’alloro presso il monumento dedicato alle vittime sul lavoro di via Prezzolini e a seguire si è svolta la cerimonia civile con la consegna dei brevetti e distintivi d’onore ai grandi invalidi Inail presso la sala teatrale della chiesa parrocchiale del Buon Pastore e infine la celebrazione della messa. Alla cerimonia civile erano presenti il sindaco di Macerata e presidente della provincia Sandro Parcaroli, i consiglieri regionali Anna Menghi e Romano Carancini, l’assessora di Macerata Oriana Maria Piccioni, il sindaco di Petriolo Matteo Santinelli, il vicesindaco di Monte San Giusto Gigliola Bordoni, il presidente del consiglio comunale di San Severino Marche Sandro Granata, il consigliere comunale di Montefano Nicola Caporaletti e il direttore provinciale Inail Giuseppe Maria Mariotti che nel corso della cerimonia ha provveduto – assieme al funzionario socio-educativo Edward Breda – alla consegna dei brevetti e distintivi d’onore . «Nonostante la grave recrudescenza del fenomeno infortunistico che grava sul Paese ad oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione, che dovrebbe invece rappresentare una priorità – ha dichiarato il presidente Anmil Macerata Sergio Fattorillo – e questa manifestazione è l’occasione per sensibilizzare sul tema le forze politiche appena elette a governare il Paese, stimolando riflessioni e assunzioni di un impegno per il futuro, al fine di attuare un programma di governo che tenga conto delle proposte concrete per arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali». In coerenza con la tematica che quest’anno è stata lanciata per la giornata l’Anmil ha realizzato uno spot di 30 secondi di forte impatto e che, nella sua semplicità, vede protagonisti due testimonial del dramma degli infortuni sul lavoro.

