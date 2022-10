Il mondiale dell’82 rivive a Overtime

nel racconto di Federico Buffa

MACERATA - Lo storyteller è stato accompagnato al piano da Alessandro Nidi nel corso dello spettacolo al cinema Italia. I proventi sono stati destinati alla Lega italiana fibrosi cistica Marche

9 Ottobre 2022

Federico Buffa racconta l’Italia dei mondiali del 1982. Un racconto che ha fatto ieri sera, accompagnato da Alessandro Nidi al pianoforte, al cinema Italia di Macerata in occasione del festival Overtime. Buffa, ospite fisso e amico di lunga data del festival nazionale del racconto e dell’etica sportiva, ieri ha intrattenuto il pubblico con presentando il suo “Italia Mundial”, lo spettacolo che ripercorre l’indimenticabile successo della Nazionale ai Mondiali di Spagna 1982. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, la classe di Bruno Conti, la saggezza di Dino Zoff e gli aneddoti di una magica estate sullo sfondo, magistralmente raccontati da una delle voci più amate dello sport italiano.

Il tutto condito con la solidarietà: i proventi sono stati destinati a sostenere la causa della Lega italiana Fibrosi cistica Marche, l’associazione di pazienti e familiari che da oltre 40 anni opera su tutto il territorio nazionale in collaborazione con i centri di cura regionali. Garantire un miglioramento delle cure disponibili, delle opportunità sociali, dei diritti e della qualità della vita a chi è affetto da fibrosi cistica e alle loro famiglie, un obiettivo che il Festival che celebra lo sport e i suoi valori intende perseguire in piena collaborazione con i partner e le realtà associative del territorio. È il caso di Banca Macerata, che prima dello spettacolo ha colto l’occasione per offrire un aperitivo, in Galleria Scipione, ai possessori di biglietto, e di tutti i nove club service della città – Inner wheel Macerata, Kiwanis Macerata, Lions club Macerata, Lions club Sferisterio, Panatlhon club Macerata, Rotary club Macerata, Rotary club Matteo Ricci, Rotaract Macerata e Soroptimist Macerata – che hanno voluto confermare la fiducia riposta in Overtime affiancando anche quest’anno il festival in un percorso all’insegna della condivisione e della solidarietà avviato a partire dalla prima edizione.

«L’etica sportiva rappresenta uno dei valori fondanti della grande famiglia Overtime – dice Michele Spagnuolo, direttore artistico del Festival – e serate di beneficenza come questa lo dimostrano appieno. Siamo felici e orgogliosi di ospitare anche quest’anno una platea così numerosa e attenta a queste tematiche, composta da donne e uomini di sport sempre pronti a tendere una mano a chi ne davvero ha bisogno».

Buffa con il suo coinvolgente racconto ha chiuso una giornata ricca di appuntamenti a tema sport. In particolare, l’incontro mattutino e lo show cooking con Andrea Lo Cicero, nella doppia veste di rugbista e chef, organizzato da Maia Fucina Gourmet, hanno letteralmente conquistato il pubblico maceratese, mentre il pomeriggio ha visto protagonisti Ivano Bordon prima e Gianluca Pagliuca poi, in un virtuale passaggio di consegne tra autentici numeri uno tra i pali.

Il campione del mondo di Spagna 1982 ha presentato il suo libro “In presa alta. Le parate di una vita di un portiere gentiluomo d’altri tempi”, mentre uno dei suoi eredi tra le fila dell’Inter e della Nazionale, in compagnia di Monica Vanali e dell’autore Federico Calabrese, è stato omaggiato con un premio di grande pregio realizzato dall’artista Nazareno Rocchetti, storico volto di Overtime, nell’ambito della presentazione del suo “Volare libero”, promossa in collaborazione con il Centro Associati Fisiomed. L’opera, un pezzo unico in bronzo, rappresenta un firmamento – di cui idealmente anche la stella dello stesso Pagliuca fa parte – con al centro una mela e celebra il formidabile mix di talento, umiltà ed etica sportiva incarnato da uno dei portieri più rappresentativi della storia del calcio italiano.

