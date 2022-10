Giornate del Fai d’autunno,

44 beni da visitare nelle Marche

INIZIATIVA - Il 15 e 16 ottobre undicesima edizione. A Macerata si potrà visitare il palazzo della Provincia

9 Ottobre 2022 - Ore 14:55 - caricamento letture

Giornate del Fai d’autunno nelle Marche, il 15 e 16 ottobre saranno visitabili 44 beni culturali. «Con energia, coraggio, voglia di fare, di migliorare e migliorarsi, di condividere e soprattutto con una passione travolgente per il nostro Paese, oltre 5mila tra delegati e volontari sono pronti a far innamorare tutti gli italiani dell’Italia» dice il Fai. Si ha in quei due giorni l’occasione di conoscere il patrimonio culturale del nostro Paese. Nelle Marche saranno 44 i beni aperti a cura dei volontari Fai. Quest’anno, tra le aperture proposte, ecco alcuni luoghi sorprendenti delle Giornate Fai: la chiesa Ortodossa Romena di San Dasio di Ancona, le Stanze del Giani a Jesi. Il giardino di Palazzo Saladini-Pilastri ad Ascoli e l’ombelico del Piceno, Cossignano e il borgo di Grottazzolina. Numerosi i palazzi: il palazzo della Provincia a Macerata, il palazzo Perticari a Pesaro, il museo dei Gessi all’interno di Palazzo Albani di Urbino. Tutti i visitatori potranno sostenere il Fai (che suggerisce un contributo non obbligatorio di 3 euro). Ingressi per i soli iscritti: Giardino di Palazzo De Angelis (Ascoli), Villa Trionfi Honorati (Jesi), Palazzo Fassitelli (Cossignano), Palazzo Pupilli (Grottazzolina), Palazzo Antognetti (Monte Gilberto), Palazzo Bettini Prosperi (Recanati). Luoghi aperti nelle Marche: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?regione=MARCHE.

