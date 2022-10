Auto contro moto,

centauro in ospedale

CESSAPALOMBO - L'incidente è avvenuto in località Colfano. Il ferito portato al pronto soccorso di Macerata

Scontro tra auto e moto, centauro finisce in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,15 a Cessapalombo sulla strada che porta a Caldarola. Esattamente è successo in contrada Colfano. Le cause dell’incidente sono al vaglio. Il motociclista è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ambulanza in ospedale. L’uomo, giovane, straniero, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tolentino per occuparsi dei rilievi destinati a ricostruire la dinamica dell’incidente tra l’auto e la moto.

