Unicam, il rettore Guido Sarocco

ospite della Scuola

di Architettura e Design

UNIVERSITA' - Il rettore del Politecnico di Torino presenterà il suo libro “Chimica verde 2.0 - Impariamo dalla natura come combattere il riscaldamento globale”. Appuntamento a martedì 11 ottobre alle 17.30 al Palazzo dei Capitani di Ascoli

8 Ottobre 2022 - Ore 15:12 - caricamento letture

La Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino ed il comune di Ascoli ospiteranno il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco per presentare il suo libro “Chimica verde 2.0 – Impariamo dalla natura come combattere il riscaldamento globale”. Appuntamento a martedì 11 ottobre alle 17.30 al Palazzo dei Capitani del capoluogo piceno. L’incontro si aprirà con i saluti del rettore Unicam Claudio Pettinari, del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, del direttore della Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” Massimo Sargolini. Guido Saracco, autore o coautore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche, è ingegnere chimico, professore ordinario e direttore del Centro per le tecnologie future sostenibili dell’istituto italiano di tecnologia, centro nato nel 2016 dopo gli accordi della Conferenza delle parti sul clima di Parigi (Cop21) e si dedica alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie per combattere i cambiamenti climatici.

«Nel corso della presentazione il professor Saracco illustrerà cosa sia la Chimica verde 2.0, spiegando come gli scienziati stanno percorrendo da tempo diverse strade per riciclare la CO2, ma la diffusione su larga scala di queste innovazioni può avvenire solo se si ripensa il modo di produrre i beni di consumo – si legge nella nota di Unicam -. I sistemi produttivi devono diventare circolari, in modo che gli scarti di un’attività siano la materia prima di un’altra. Solo così si riuscirà a fare a meno del petrolio ed il diossido di carbonio, una delle cause del cambiamento climatico, non sarà più un rifiuto ma una risorsa. I temi affrontati dal professor Saracco sono trasversali e rappresentano un nuovo paradigma per le sfide del progetto di architettura che deve prevedere misure integrate di efficienza energetica, mobilità sostenibile, ottimizzazione delle risorse, sicurezza degli edifici e qualità ambientale».

Nella mattinata di mercoledì 12 ottobre, inoltre, il professor Saracco terrà una lectio magistralis nella sede dell’Annunziata della Scuola di Architettura e Design dal titolo “Le grandi sfide per la sostenibilità”. L’incontro è promosso dal Laboratorio di progettazione ambientale B della professoressa Federica Ottone e della professoressa Roberta Cocci Grifoni.

