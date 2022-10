Leguminaria, ‘viaggio nel mondo delle cocce’

Inaugurato il museo dell’arte ceramica

APPIGNANO - Il sindaco Mariana Calamita: «Così raccontiamo la quotidianità del secolare mondo rurale marchigiano e i relativi strumenti di lavoro». Aperta la mostra Convivium 2022

8 Ottobre 2022 - Ore 20:35 - caricamento letture

Seconda giornata a Leguminaria, ad Appignano, con il taglio del nastro del Museo dell’arte ceramica di Appignano (Marc). Si tratta di un percorso che propone un viaggio nel mondo della ceramica del borgo marchigiano che parte dalla storia della sua produzione millenaria e giunge fino ai nostri giorni.

«Siamo lieti di inaugurare il museo dedicato all’antica arte ceramica di Appignano che racchiude in sé la massima espressione storica dell’artigianato locale, un vero e proprio percorso antropologico della nostra comunità – ha detto il sindaco Mariano Calamita –. Un itinerario fortemente voluto dalla nostra amministrazione che parte da 2000 anni fa con la sezione archeologica e arriva fino ai giorni d’oggi con le ceramiche locali in cui degustiamo i prelibati legumi di Appignano in questi giorni a Leguminaria». Il Marc propone al visitatore due principali percorsi curati dagli art director Riccardo Mecozzi e Raffaele Pierucci: la produzione ceramica e laterizia in età romana grazie ai reperti rinvenuti nel sito archeologico di Collina del Sole e “Le cocce de Pignà Il mistero primitivo” dove il visitatore entra nel mondo delle cocce e dei coccià un’antica tradizione che si addentra nel profondo di una communitas. L’esposizione offre un viaggio nel mondo delle cocce appignanesi, una selezione delle ceramiche più rappresentative che racconta la quotidianità del secolare mondo rurale marchigiano e i relativi strumenti di lavoro più rappresentativi».

«Oggi celebriamo un percorso fortemente identitario che rappresenta il patrimonio di Appignano – ha detto il vice sindaco Stefano Montecchiarini – un Museo che permetterà sia di tramandare le nostre tradizioni e la nostra cultura alle generazioni future, sia di attrarre sempre più un turismo esperienziale che fonde le bellezze paesaggistiche del territorio con le antiche tradizioni ceramiche ed enogastronomiche». Il museo si unisce, nella valorizzazione di Appignano, con il concorso ceramico internazionale Convivium «due importanti contenitori dove vengono promossi sia la storia dell’arte ceramica appignanese e sia il suo futuro – ha detto l’assessore alla Cultura Federica Arcangeli –. Il concorso è ad oggi un principale punto di confronto tra gli artisti internazionali dove si ricercano sempre nuove soluzioni tecniche ed artistiche che sappiano felicemente coniugare passato e presente nella rilettura delle antiche tradizioni ceramiche».

Oggi all’inaugurazione era presente tutta la giunta, l’assessore alla Sanità della Regione Filippo Saltamartini, la dirigente del settore Turismo della Regione Paola Marchegiani, il vice presidente della Provincia di Macerata Luca Buldorini, il questore di Macerata Vincenzo Trombadore, il Soprintendente di Marche Sud Giovanni Issini e il funzionario Stefano Finocchi, l’archeologo Enzo Catani e i tanti rappresentanti del mondo della ceramica italiana.

Dal museo al concorso Convivium, nel pomeriggio si è tenuta la fase conclusiva. Curato da Elena Agosti che quest’anno ha per tema “Ceramiche bestiali”, con i lavori del convegno sul tema e l’apertura della mostra dove sono esposte le 47 opere provenienti dal tutto il mondo selezionate dalla giuria di esperti del Convivium. Durante il convegno è stata proclamata l’opera vincitrice: il primo Premio di euro 1.700 è stato vinto dall’opera “Tracce di Sirena” di Marianna Anoardi, il premio dedicato agli artisti under 35 di euro 600 è andato all’opera “Carne!” di Silvia Cordani.

Menzioni speciali per le opere: “Welcome to the Jungle ovvero se sali da me ti faccio vedere le farfalle che ho nello stomaco” di Nero Alessandro Neretti, “Implosione (la debolezza dell’aggressività)” di Terenzio Sonda, “Smemory 800 pop” di Alessia Bosa, “Elogio alla lentezza” di Marta Foresi, “Onagro” di Pasquale Liguori e “Sono solo mostri “ di Silvia Lombardi. Domani (9 ottobre), ultimo giorno di Leguminaria, si terranno le premiazioni ufficiali del concorso Convivium e verrà decretato il Premio della Giuria Popolare deciso dalle preferenze del pubblico.

L’intero programma di Leguminaria è consultabile sul sito www.leguminaria.it.

